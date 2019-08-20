2019-08-20T18:58:15+03:00
Общество

Одно название: Что нашли эксперты в упаковке из-под сыров на прилавках магазинов в Санкт-Петербурге

Двенадцать из тринадцати образцов оказались не соответствующими ГОСТу
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Для мягких сыров допустимо отклонение массовой доли белка, указанной на этикетке, на 15% как в большую, так и в меньшую сторону.Для мягких сыров допустимо отклонение массовой доли белка, указанной на этикетке, на 15% как в большую, так и в меньшую сторону.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Шокирующие данные предоставила организация «Общественный контроль». На этот раз активисты взялись за проверку мягкого сыра в петербургских магазинах и выяснили, что почти всегда производители обманывают покупателей. Исследования в лаборатории «Тест-С.-Петербург» показали, что в 12 из 13 случаев информация на упаковке не соответствует действительности. В пяти случаях ничего критичного не произошло: производитель просто указал неверные данные на упаковке, при этом все показатели укладывались в нормы. В остальных случаях нарушения были более грубыми.

Чаще всего врут в данных о массовой доле жира. По ГОСТу, она должна быть от 45% до 59,9%. Но в семи образцах жира оказалось куда меньше.

- Мягкие сыры должны быть эластичными, а такими они становятся именно за счет содержания в них определенного количества жира. Если его в продукте недостаточно, то он будет сухим и крошащимся при нарезке, - говорит преподаватель Высшей школы биотехнологии и пищевых технологий Петербургского политехнического университета имени Петра Великого Алексей Корж. Он добавил, что всему виной погоня изготовителя за снижением себестоимости товара.

На втором месте по популярности - неверная информация о количестве белков. Правда, здесь все оказалось безобидно – за рамки нормы никто не вышел: просто данные на этикетке не соответствовали реальности.

- Для мягких сыров допустимо отклонение массовой доли белка, указанной на этикетке, на 15% как в большую, так и в меньшую сторону, - поясняет начальник испытательной лаборатории «Тест-С.-Петербург» Екатерина Полиектова.

Важны для мягких сыров и показатели влажности, иначе продукт может стать сухим и непластичным. Например, для адыгейского сыра нормальная влажность – не менее 55 процентов. Но, например, в сыре от «Николаевской фермы» этот показатель почти на четыре процента ниже.

В итоге, проверку на качество прошел всего один образец сыра марки «Аланталь» от завода «Порховский». В нем все оказалось идеально: и количество жира, и количество белка, и объем влажности, и информация на упаковке. Но стоит он почти 600 рублей за килограмм.

КОНКРЕТНО

Как найти качественный мягкий сыр

1. Смотрите на регион изготовителя. Как правило, в России мягкие сыры производят на Кавказе, в республике Адыгея, в Воронежской, Брянской и Псковской областях.

2. Обращайте внимание на стоимость товара! Как показала экспертиза, хороший сыр стоит не менее 600 рублей за килограмм.

3. Упаковка должна быть невредимой, и в ней не должно быть влаги.

4. Внимательно читайте состав! Производитель, который пишет его мелким шрифтом, обычно хочет что-то скрыть от покупателя.

НА ЗАМЕТКУ

Товар, который не прошел проверку по составу

- Сыр «Адыгейский» торговой марки «Бутербродов» (по массовой доле белка и жира)

- Сыр традиционный «Адыгейский» торговой марки «Гиагинский молзавод» (по консистенции)

- Сыр «Адыгейский» от ИП Хутыз Р.А. (по массовой доле белка и жира)

- Сыр «Адыгейский» торговой марки «Адыгейский молзавод» (по массовой доле жира)

- Сыр «Адыгейский» от «Кошехабльского сырзавода» (по массовой доле белка и жира)

- Сыр «Сулугуни» торговой марки «Умалат» (по массовой доле жира)

- Сыр «Адыгейский» торговой марки «Николаевская ферма» (по массовой доле белка, влаги и жира)

- Сыр «Сулугуни» торговой марки «Луговая свежесть» (по жирнокислотному составу и информации не этикетке).

Подготовила Алина КИЗЬЯКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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