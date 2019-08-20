2019-08-20T19:23:03+03:00
Звезды

«Просто пушка»: Екатерина Боярская сразила Инстаграм фигурой в бикини

Внучка Михаила Боярского опубликовала жаркий снимок из Турции
Ольга МЕДВЕДЕВА
Поделиться:
Екатерина Боярская становится все популярнее в соцсетях. Ее снимки нравятся сотням подписчиков.Екатерина Боярская становится все популярнее в соцсетях. Ее снимки нравятся сотням подписчиков.Фото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

20-летняя Екатерина Боярская несколько месяцев назад опубликовала свои первые пляжные фото, благодаря которым мгновенно стала популярной в Сети. Ею стали интересоваться так же активно, как всеми ее знаменитыми родственниками. Восхищаться ее красотой. В одном из постов ее отец Сергей Боярский заметил дочери: «Теперь ты понимаешь, как это работает?»

Судя по всему, девушка все хорошо поняла. И в скором времени даже решилась выйти на красную дорожку кинофестиваля в Петербурге вместе с бабушкой Ларисой Луппиан и дедом Михаилом Боярским. Дальше – больше. В одном из последующих интервью Катя заявила, что занимается музыкой и мечтает стать певицей. Она также призналась, что очень любит творчество Максима Фадеева и не против с ним сотрудничать и стать популярной певицей. По словам девушки, певческая карьера не помешает ей реализоваться в качестве жены и матери.

kboyarskaya98kboyarskaya98
piece of your heart
594 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Сегодня Екатерина поделилась кадром с отдыха в Турции, на котором она запечатлена в розовом мини-бикини. Купальник подчеркивает пышные формы девушки. Поклонники обомлели от восторга. Большинству очень понравилась женственная фигура внучки Народного артиста.

«Ух, какая», «Просто пушка», «Вы очень красивая Екатерина! Дедушке с бабушкой передай привет», «Фигура огонь», «Снимаю шляпу», - написали подписчики в комментариях. Многим Екатерина ответила словами благодарности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Заезд на ЗСД с Левашовского закроют на двое суток из-за ремонта
Синоптики обещают Петербургу дожди
Власти Петербурга помогут девочке, которая чуть не погибла в бассейне в Турции
РПЦ просит передать ей собор Архангела Михаила в Ломоносове
Намыв Васильевского острова продают за четыре с половиной миллиарда рублей
Самолет до Мюнхена вернулся в Пулково из-за трещины в стекле
Паспарту из «Форта Боярд» впервые посетит Кронштадт
«Велес» выпустил на свободу корзину ежиков
Суд арестовал больше 3 миллиардов рублей на счетах петербургского бизнесмена
За жестокое избиение матери петербуржец сядет на два года
В Ленобласти из-за упавшего с лестницы малыша под суд пойдет работница управляющей компании
По Волхову впервые за 50 лет прошел круизный лайнер
Суд арестовал петербуржца, который изнасиловал школьницу в машине
В Сестрорецке снесли незаконную станцию вейкбординга
В ГИБДД объяснили, как патрульный Мерседес оказался в стене дома на Невском
Полиция поймала водителя, сбившего насмерть 16-летнюю велосипедистку под Лугой
В пяти парках Петербурга появится бесплатный Wi-Fi
В гости к «Шерлоку Холмсу»: Дачу Гаусвальд откроют для посетителей
80-летнюю нелегалку из Китая нашли мертвой на окраине Петербурга
Четверо детей отравились десертом на дне рождения в пиццерии
15-летняя дочь пыталась вытащить упавшую под поезд мать - обе остались без рук
На набережных рек и каналов, с которых падают в воду, могут поставить заборы