«Просто пушка»: Екатерина Боярская сразила Инстаграм фигурой в бикини

20-летняя Екатерина Боярская несколько месяцев назад опубликовала свои первые пляжные фото, благодаря которым мгновенно стала популярной в Сети. Ею стали интересоваться так же активно, как всеми ее знаменитыми родственниками. Восхищаться ее красотой. В одном из постов ее отец Сергей Боярский заметил дочери: «Теперь ты понимаешь, как это работает?»

Судя по всему, девушка все хорошо поняла. И в скором времени даже решилась выйти на красную дорожку кинофестиваля в Петербурге вместе с бабушкой Ларисой Луппиан и дедом Михаилом Боярским. Дальше – больше. В одном из последующих интервью Катя заявила, что занимается музыкой и мечтает стать певицей. Она также призналась, что очень любит творчество Максима Фадеева и не против с ним сотрудничать и стать популярной певицей. По словам девушки, певческая карьера не помешает ей реализоваться в качестве жены и матери.

kboyarskaya98 piece of your heart

Сегодня Екатерина поделилась кадром с отдыха в Турции, на котором она запечатлена в розовом мини-бикини. Купальник подчеркивает пышные формы девушки. Поклонники обомлели от восторга. Большинству очень понравилась женственная фигура внучки Народного артиста.

«Ух, какая», «Просто пушка», «Вы очень красивая Екатерина! Дедушке с бабушкой передай привет», «Фигура огонь», «Снимаю шляпу», - написали подписчики в комментариях. Многим Екатерина ответила словами благодарности.