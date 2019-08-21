2019-08-21T11:26:54+03:00
Телевизор

Пятый канал открывает новый телесезон премьерой ироничного сериала «Есть нюансы»

Не пропустите 8 серий увлекательных приключений
Поделиться:
Не пропустите 8 серий увлекательных приключений! Истории, рассказанные от первого лица. В каждой – свои нюансы.Не пропустите 8 серий увлекательных приключений! Истории, рассказанные от первого лица. В каждой – свои нюансы.
Изменить размер текста:

Это истории о каждом из нас. О простых людях, которых объединяют схожие проблемы, ежедневные беды, радости и многие другие вопросы, волнующие каждого: работа, учеба, воспитание детей, первое свидание, бизнес, личная жизнь.

Все главные герои теленовелл – участники большого социологического исследования о жизни и привычках русского человека. Кто-то попал в группу добровольно, кого-то принудительно обязали посещать психолога.

У профессионала Александра Сергеевича Круглова за плечами 40 лет психологической практики и огромное количество разных историй в багаже. К 60-ти годам он снискал себе славу сумасшедшего ученого, поскольку увлекся различными нетрадиционными методами лечения и с энтузиазмом начал экспериментировать над пациентами. Он искренне полагает, что человека можно изменить, поставив его в неудобную ситуацию, что психолог с успехом и применяет, не стесняясь в методах, а на досуге продолжает писать докторскую диссертацию на тему «Психотипы россиян».

На каждого «россиянина» - свое досье.

Одной из его пациенток стала Евгения Спичкина – школьный библиотекарь. Безгранично доверчива и не умеет разбираться в мужчинах. Мечтает встретить человека, который будет носить ее на руках и разделит страсть к книгам. Однако, галантный любитель литературы пока не нашелся. Женя помогает своей соседке Ларисе Павловне сдавать посуточно ее квартиру, и среди постояльцев надеется встретить своего избранника. Однако собственные комплексы, доверчивость и неумение разбираться в мужчинах пока мешают ей обрести счастье.

Есть в сериале и герой, который вызывает противоречивые чувства. Например, предприниматель Олег Бондаренко. Современный Остап Бендер. Находчивый, хитрый. Упрямый, готов украсть чужую идею и выдать за свою. Великолепный оратор. Он готов на все, что угодно лишь бы снова обрести свободу и вернуть богатую жизнь.

Олегу чуть больше сорока. Он находится под домашним арестом. Но даже угроза усугубить свое положение и попасть за решетку не может остановить Олега на пути к его цели. В каждой новой серии он будет пытаться воплотить в жизнь свою очередную идею. То обустраивать бункер для сдачи в аренду на случай ядерной войны, то организовывать кулачные бои...

Но Бондаренко придется крутиться как ужу на сковородке, ведь его регулярно «навещает» участковая Глафира Решетова. Она должна следить за тем, чтобы он выполнял все предписания суда: не заниматься бизнесом, не общаться с бывшими партнерами, не отправлять корреспонденцию и не выходить в интернет. Все эти запреты Бондаренко отчаянно нарушает и пытается скрыть это от Глафиры. Решетова обаятельная, строгая, принципиальная молодая женщина с идеалистическими взглядами. Она окончила школу МВД. Основная цель – сделать мир лучше и превратить поселок, в котором работает, в образцово показательный. Презирает воров, коррупционеров и прочих нарушителей закона, но по иронии судьбы, влюбляется в одного из них.

Еще одни пациенты – семья Чепиковых. Сергей и Елена пытаются убедить всех окружающих, что у них идеальные отношения. Но на деле все совсем не так. Сергей любит свою супругу, а она живет с ощущением упущенных возможностей. При этом они ревнуют друг друга. А единственная отдушина Сергея – моделирование самолетов. У Чепиковых есть сын Костя. Подросток не разделяет концепции родителей об идеальной семье, но вынужден подстраиваться.

Не пропустите 8 серий увлекательных приключений! Истории, рассказанные от первого лица. В каждой – свои нюансы.

Проанализировать жизненные ситуации героев и психотипы россиян зрители Пятого канала смогут 24 августа в 22:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Как актерам сериала «Охотник за разумом» удалось избежать депрессии
Актер Джонатан Грофф, исполняющий роль агента Холдена Форда, рассказал, что он перелопатил огромное количество источников, готовясь к каждому эпизоду и к каждой «встрече» с маньяком в проекте
Анна Котова-Дерябина: «Несправедливость учителей стала для меня травмой на всю жизнь»
На ТНТ-Premier 22 августа выходит честный киносериал о российском образовании — «Учителя». Одну из главных ролей сыграла Анна Котова-Дерябина, которая рассказала Teleprogramma.pro о своей героине, детских травмах и жизненных кризисах
Новости 24
В ЗакСе рассмотрят законопроект об улучшении жилищных условий многодетным семьям и семьям с детьми-инвалидами
В Петербурге задержали четвертого фаната «Зенита», подравшегося с ОМОНом
В Петербурге проверили систему оповещения
Хулиганы избившие прохожего на могиле Виктора Цоя, попали в руки полиции
В Петербург стало приезжать больше бразильцев
Наследник «Тосно» сыграет в матче Кубка России по футболу
В Вырице в три часа ночи мигрант отобрал у местного жителя велосипед и 300 рублей
На Ленинском проспекте двое безработных со «стволом» просили телефончик у девушек
«Теплосеть» проведет повторные испытания в Невском районе
В ДТП на Мурманском шоссе у фуры оторвало кабину
Под Всеволожском в ДТП погиб мотоциклист
Семак лично приедет в Москву просить прощения за «козлов»
Прогноз погоды на 21 августа в Санкт-Петербурге: Солнечно и небольшой дождь
Заезд на ЗСД с Левашовского закроют на двое суток из-за ремонта
Синоптики обещают Петербургу дожди