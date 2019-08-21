Пятый канал открывает новый телесезон премьерой ироничного сериала «Есть нюансы»

Это истории о каждом из нас. О простых людях, которых объединяют схожие проблемы, ежедневные беды, радости и многие другие вопросы, волнующие каждого: работа, учеба, воспитание детей, первое свидание, бизнес, личная жизнь.

Все главные герои теленовелл – участники большого социологического исследования о жизни и привычках русского человека. Кто-то попал в группу добровольно, кого-то принудительно обязали посещать психолога.

У профессионала Александра Сергеевича Круглова за плечами 40 лет психологической практики и огромное количество разных историй в багаже. К 60-ти годам он снискал себе славу сумасшедшего ученого, поскольку увлекся различными нетрадиционными методами лечения и с энтузиазмом начал экспериментировать над пациентами. Он искренне полагает, что человека можно изменить, поставив его в неудобную ситуацию, что психолог с успехом и применяет, не стесняясь в методах, а на досуге продолжает писать докторскую диссертацию на тему «Психотипы россиян».

На каждого «россиянина» - свое досье.

Одной из его пациенток стала Евгения Спичкина – школьный библиотекарь. Безгранично доверчива и не умеет разбираться в мужчинах. Мечтает встретить человека, который будет носить ее на руках и разделит страсть к книгам. Однако, галантный любитель литературы пока не нашелся. Женя помогает своей соседке Ларисе Павловне сдавать посуточно ее квартиру, и среди постояльцев надеется встретить своего избранника. Однако собственные комплексы, доверчивость и неумение разбираться в мужчинах пока мешают ей обрести счастье.

Есть в сериале и герой, который вызывает противоречивые чувства. Например, предприниматель Олег Бондаренко. Современный Остап Бендер. Находчивый, хитрый. Упрямый, готов украсть чужую идею и выдать за свою. Великолепный оратор. Он готов на все, что угодно лишь бы снова обрести свободу и вернуть богатую жизнь.

Олегу чуть больше сорока. Он находится под домашним арестом. Но даже угроза усугубить свое положение и попасть за решетку не может остановить Олега на пути к его цели. В каждой новой серии он будет пытаться воплотить в жизнь свою очередную идею. То обустраивать бункер для сдачи в аренду на случай ядерной войны, то организовывать кулачные бои...

Но Бондаренко придется крутиться как ужу на сковородке, ведь его регулярно «навещает» участковая Глафира Решетова. Она должна следить за тем, чтобы он выполнял все предписания суда: не заниматься бизнесом, не общаться с бывшими партнерами, не отправлять корреспонденцию и не выходить в интернет. Все эти запреты Бондаренко отчаянно нарушает и пытается скрыть это от Глафиры. Решетова обаятельная, строгая, принципиальная молодая женщина с идеалистическими взглядами. Она окончила школу МВД. Основная цель – сделать мир лучше и превратить поселок, в котором работает, в образцово показательный. Презирает воров, коррупционеров и прочих нарушителей закона, но по иронии судьбы, влюбляется в одного из них.

Еще одни пациенты – семья Чепиковых. Сергей и Елена пытаются убедить всех окружающих, что у них идеальные отношения. Но на деле все совсем не так. Сергей любит свою супругу, а она живет с ощущением упущенных возможностей. При этом они ревнуют друг друга. А единственная отдушина Сергея – моделирование самолетов. У Чепиковых есть сын Костя. Подросток не разделяет концепции родителей об идеальной семье, но вынужден подстраиваться.

Не пропустите 8 серий увлекательных приключений! Истории, рассказанные от первого лица. В каждой – свои нюансы.

Проанализировать жизненные ситуации героев и психотипы россиян зрители Пятого канала смогут 24 августа в 22:00.