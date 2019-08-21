2019-08-21T19:24:20+03:00
Общество

На лечение малыша из Петербурга направят часть средств, собранных для Жанны Фриске

Наследники певицы вернули благотворительному фонду неистраченные деньги
Евгения МОСКВИНА
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Деньги, которые не потратили на лечение Жанны Фриске, направят на лечение онкобольных детей.Деньги, которые не потратили на лечение Жанны Фриске, направят на лечение онкобольных детей.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Страшный диагноз - злокачественная опухоль правого надпочечника - Максиму из Петербурга поставили, когда ему был всего год и 5 месяцев. Этот день разделил жизнь его семьи на «до» и «после». Малыш родился здоровым и крепким, а известие о болезни было как гром среди ясного неба.

Сегодня Максиму два годика. И он мужественно борется с болезнью. Уже пережил операцию, прошел курсы химиотерапии. Однако риск появления метастазов и рецидива болезни очень высок. Для того чтобы это предотвратить, нужна очень дорогая иммунотерапия зарубежным лекарством. Максим уже прошел три курса лечения этим препаратом – благодаря работе благотворительных фондов и неравнодушию людей.

- Сейчас сын чувствует себя неплохо, хотя, конечно, еще слабенький. Но у него уже появился аппетит, он идет на поправку! И все-таки вероятность того, что рак вернется, по-прежнему высока. Врачи считают, что необходимо продолжить прием современного препарата, который позволяет прицельно уничтожать онкоклетки, - рассказывает мама малыша на сайте фонда.

Мальчишке необходимо пройти четвертый курс. Стоит лекарство больше 3,6 миллионов рублей. И сумма эта уже нашлась. Из тех денег, которые собирали на помощь Жанне Фриске. Дело в том, что наследники певицы (ее родители и сын, чьи интересы представляет его отец, телеведущий Дмитрий Шепелев) обязаны были вернуть в фонд остаток неизрасходованных средств на ее лечение. И уже известно, что остаток долга, 13 653 214 рублей, направят на помощь пятерым детишкам с онкологией. Среди них оказался и Максим из Северной столицы.

Максимка стойко переносит лечение и ему срочно нужна дорогостоящая иммунотерапия зарубежным лекарством. Фото: Русфонд

Максимка стойко переносит лечение и ему срочно нужна дорогостоящая иммунотерапия зарубежным лекарством. Фото: Русфонд

СПРАВКА «КП»

В 2013 году Жанне Фриске диагностировали неоперабельную опухоль мозга. А в январе 2014 года Андрей Малахов в программе «Пусть говорят» организовал сбор средств для лечения певицы, банковский счет для которого предоставил Русфонд. Поклонники Жанны Фриске перечислили туда больше 69 миллионов рублей. Часть из них поли на оплату больничных счетов звезды, часть по ее желанию отправили на лечение детей с онкологией из очередников фонда.

Остаток в 25 миллионов перечислили на ее личный счет. Неистраченное по договору должны были вернуть, а также отчитаться за каждый истраченный рубль. При жизни певицы фонд получил отчет о тратах на сумму больше 3,3 миллионов. Жанна Фриске скончалась в возрасте 40 лет 15 июня 2015 года. К тому моменту остаток пожертвований составил больше 21,6 миллионов рублей. Однако родственники отказались их вернуть, после чего началось судебное разбирательство, которое завершилось не в пользу наследников. Первую часть долга – 7 980 000 рублей – они вернули в мае 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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