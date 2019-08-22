В Питере не пить. И не учиться: Меньше всего петербуржцы тратят на спиртное, табак и образование

Мифы о петербуржцах развенчал Росстат своим отчетом о расходах россиян на покупку различных товаров и оплату услуг. Во-первых, в Питере не пить. Во-вторых, по рвению к образованию жители культурной столицы тоже далеко не на первом месте.

ТРЕЗВЕЙ И БЕРЕЖЛИВЕЙ

В 2018 году на каждого среднестатистического петербуржца в месяц приходилось 44 734 рубля 20 копеек ресурсов. По сравнению с 2017-ым, доходы и сбережения горожан выросли: тогда на каждого насчитывалось только 37 640 рублей 80 копеек.

44 тысячи в месяц – цифра солидная. В среднем по стране у каждого россиянина в кармане и на счетах за месяц бывает 26 918 рублей. А в соседней Ленобласти на жителя приходится и вовсе 23 700 рублей, причем денег становится все меньше: в 2017-ом на каждого насчитывалось по 25 547 рублей.

На продовольствие и непродовольственные товары, на оплату счетов и услуг петербуржец тратит в месяц 23 966 рублей 20 копеек. За год он стал бережливее: в 2017-ом горожанин тратил по 25 223 рубля 10 копеек в месяц.

Самая расходная статья – это, конечно, питание. На еду и питье уходит треть всех затрат. Больше всего тратят на мясо и мясные продукты (четвертая часть затрат на продукты), следом идут молочка (пятая часть) и хлеб (15%). Затем среди самого затратного съестного идут овощи, чай и кофе, фрукты и ягоды, рыба, сахар.

Больше 16% всех расходов месячного бюджета петербуржец отдает за транспорт. Примерно по 10% уходит на досуг и оплату «коммуналки». 7% тратится на одежду и обувь, по 5% – на кафе и рестораны и на домашний уют. Одинаковых вложений – около 3% – требуют связь и здоровье. А вот алкоголь, табак и образование на последнем месте.

ПОЧТИ КАК НА ЧУКОТКЕ

Спиртное и сигареты оттяпали 2,7% ежемесячного бюджета жителя Петербурга. Это меньше, чем в среднем по стране (2,9%). И меньше, чем насчитали годом ранее (2,9%). А значит, то ли вредные привычки стали доступнее, то ли потихоньку выходят из моды.

К слову, в Ленобласти пить и курить – дело, наоборот, популярное. Там на эти «забавы» тратят 3,4% семейного бюджета в месяц, причем тяга к спирту и никотину у жителей соседнего региона только растет: в 2017-ом на них уходило только 3%.

Больше всего на выпивку и курево – целых 6% месячных расходов – тратят жители Еврейской автономной области. Самые трезвые в стране – чеченцы: на неполезные привычки у них уходит по 0,1% бюджета.

Петербург с его 2,7% вместе с Оренбургом и Брянском находится где-то посередине, между Хабаровском с Тывой и Саратовом с Ярославлем. Даже в столице – и той выпивают и дымят в месяц на 3,4% семейных расходов.

На образование петербуржцы тратят всего 0,5% месячного бюджета. Дело в том, что в городе Петра образованность можно впитывать без лишних затрат, вдыхая с воздухом. К тому же, у подавляющего большинства жителей образованность и так на максимуме.

А вот в Омске на образование уходит 2,2% всех расходов. В Москве – 0,7%. Единственный регион, где на образование не тратятся вообще, – это Чукотка.

Но, справедливости ради, среди расходов на услуги у петербуржца на втором месте, сразу после ЖКУ, идут услуги учреждений культуры. В музеи и театры в Северной столице отдают почти пятую часть семейного бюджета.

КОШЕЛЕК ПЕТЕРБУРЖЦА:

27,5% – продукты питания и безалкогольные напитки,

16,3% – транспорт,

10,7% – организация отдыха и культурные мероприятия,

10,3% – жилищно-коммунальные услуги,

7,6% – одежда и обувь,

7,5% – другие товары и услуги,

5,2% – гостиницы, кафе и рестораны,

4,8% – предметы домашнего обихода, бытовая техника и уход за домом,

3,7% – связь,

3,3% – здравоохранение,

2,7% – алкогольные напитки и табачные изделия,

0,5% – образование.

КОМПЕТЕНТНО:

Евгений КРУПИЦКИЙ, врач психиатр-нарколог, доктор медицинских наук, руководитель отдела наркологии НМИЦ имени Бехтерева:

– На практике уменьшения людей, пристрастившихся к алкоголю и табаку, не замечаем: к нам как обращались, так и обращаются. Но люди действительно стали больше заботиться о своем здоровье. В этом смысле мы идем в тренде, в котором развивается цивилизованное общество. На Западе принято больше заботиться о своем здоровье. И алкоголь, и в особенности табак приносят ему большой вред, а сейчас, чтобы успешно функционировать в социуме, нужно быть здоровым.