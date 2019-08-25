"Ссора на Заречной улице": Вооруженный конфликт из-за места для выгула собак разгорелся в Ленобласти

24 августа в городе Выборг в Ленобласти едва не разыгралась настоящая трагедия по совершенно пустяковой причине: на Заречной улице 55-летний мужчина и 54-летняя женщина поссорились из-за места для выгула собак. Кто кого спровоцировал, история пока умалчивает, но конфликт быстро набрал обороты. В какой-то момент в ход пошли газовый пистолет и обрез охотничьего ружья.

- После ссоры женщина отправилась домой и рассказала о случившемся своему мужу, который работает сторожем в одно из местных магазинов, - раскрыли детали случившегося в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти. – После этого мужчина взял газовый пистолет и отправился к дому обидчика жены.

Приструнить обидчика, несмотря на все рвение, не удалось: газовый пистолет у народного мстителя благополучно отобрали. Но он на этом не успокоился и в качестве последнего аргумента решил использовать крупный калибр: пошел домой и достал из сейфа обрез охотничьего ружья.

- После этого мужчина вернулся и стал требовать, чтобы тот вернул ему пистолет, - уточнили в ведомстве. – При этом он вел себя агрессивно и даже разбил стекло в автомобиле, который принадлежат его обидчику.

Вот-вот должна была пролиться кровь, но все разрешилось благополучно: вслед за пистолетом «обидчик» отобрал у мужчины и обрез, после чего связал агрессора и вызвал полицию.

Сейчас «мститель» находится под подпиской о невыезде. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 «Хулиганство». Максимальное наказание – лишение свободы на срок до пяти лет.