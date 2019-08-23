2019-08-23T14:15:24+03:00
Общество

В Петербурге вырубили еловую аллею возле стадиона на Крестовском острове

Местные жители в панике: деревья росли там несколько десятилетий [видео]
Сергей ВОЛЧКОВ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Петербуржцев возмутила вырубка еловой аллеи возле стадиона на Крестовском острове.Петербуржцев возмутила вырубка еловой аллеи возле стадиона на Крестовском острове.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

«Посмотрите, что происходит! Убивают живые деревья! Ели стали дровами!» - такие панические возгласы появились в городских сообществах Санкт-Петербурга в ночь с 22 на 23 августа. На фотографиях к записям картина действительно страшная: знаменитая еловая аллея на Батарейной дороге, ведущей через Приморский парк Победы к памятнику Кирову и стадиону «Газпром арена», практически полностью уничтожена. Ели спилены и лежат на земле, через место вырубки протянута полосатая заградительная лента.

- Сибири мало, теперь и здесь стали вырубать! – возмущаются петербуржцы. – Посадить что-то новое не способны, зато спилить – на ура!

На месте вырубки работают десятки человек. Фото: Артем КИЛЬКИН

На месте вырубки работают десятки человек.Фото: Артем КИЛЬКИН

Между тем, как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе Петроградского района, причин для паники нет. Да, аллею действительно вырубают. Но делается это планово и виной всему – плохое состояние деревьев.

- В декабре 2018 года эти ели обследовали специалисты Садово-паркового хозяйства, - объясняет пресс-секретарь администрации Наталия Яковлева. – Выяснилось, что из 50 деревьев 35 полностью засохли и подлежат санитарной рубке.

Но спилить деревья - вынужденная мера. Из 50 елей 35 полностью засохли. Фото: Артем КИЛЬКИН

Но спилить деревья - вынужденная мера. Из 50 елей 35 полностью засохли.Фото: Артем КИЛЬКИН

В сентябре, когда основные работы завершатся, добавляет Яковлева, на месте срубленных елей появятся новые: сорта Glauca, с серебристо-голубым цветом хвои. Скорее всего, аллею обновят полностью: это будет зависеть от того, в каком состоянии находятся остальные деревья.

На Крестовском острове у стадиона вырубили еловую аллею.Артем КИЛЬКИН

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Невский район стал самым криминальным в Петербурге
Петербургского боксера Максима Дадшева посмертно наградили медалью
На трассе Выборг – Светогорск построят новый мост через Вуоксу
Пулково ужесточит контроль за автонарушителями
Зенитовцы пришли в Эрмитаж и «намалевали» синих квадратов
Против водителя, протаранившего авто с детьми на улице Савушкина, завели уголовное дело
В Выборгском замке нашли вход в еще одно подземелье
Первая электричка из Петербурга в Финляндию придет в Иматру 28 сентября
Масштабный пожар на Складской улице все еще тушат: Идет проливка завалов
День каршеринга: два в ДТП на Невском, один на Солидарности и прыжок через забор на «Коле»
МЧС предупреждает о сильном ветре в Петербурге и Ленинградской области
На Крестовском острове вырубили аллею из елей
Прогноз погоды на 23 августа в Санкт-Петербурге: Ветрено и дождливо
«Санкт-Петербургский» робот FEDOR отправился в космос
Пожар максимальной сложности в Невском районе Санкт-Петербурга локализован
Петербуржцы первыми испытают новые электрические автобусы из Вологды и Германии
В Санкт-Петербурге спустя пять лет после начала строительства сдадут жилой комплекс «Прибалтийский»
90-е возвращаются: в Санкт-Петербурге прямо возле дома похитили директора фирмы
В петербургском метро пассажиры скрутили безумного "человека-паука"
Уже 224 человека тушат огромный пожар в Невском районе Санкт-Петербурга
В Санкт-Петербурге отпраздновали День государственного флага России
Девочка нетраспортабельна: Петербургские врачи подтвердили состояние юной пациентки, захлебнувшейся в бассейне турецкого отеля
КГИОП проверит законность замены исторических дверей в доме на Петроградской стороне
Пьяный водитель протаранил машину с семьей на улице Савушкина
Российские врачи провели в Турции консилиум по состоянию девочки, пострадавшей в бассейне отеля
Крупный пожар на Складской улице: Полыхают склады, к тушению привлечено больше 150 пожарных
Концлагерь для животных: Молодая петербурженка устроила в съемной квартире «смертельную» передержку