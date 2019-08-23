В Петербурге вырубили еловую аллею возле стадиона на Крестовском острове

«Посмотрите, что происходит! Убивают живые деревья! Ели стали дровами!» - такие панические возгласы появились в городских сообществах Санкт-Петербурга в ночь с 22 на 23 августа. На фотографиях к записям картина действительно страшная: знаменитая еловая аллея на Батарейной дороге, ведущей через Приморский парк Победы к памятнику Кирову и стадиону «Газпром арена», практически полностью уничтожена. Ели спилены и лежат на земле, через место вырубки протянута полосатая заградительная лента.

- Сибири мало, теперь и здесь стали вырубать! – возмущаются петербуржцы. – Посадить что-то новое не способны, зато спилить – на ура!

На месте вырубки работают десятки человек.Фото: Артем КИЛЬКИН

Между тем, как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе Петроградского района, причин для паники нет. Да, аллею действительно вырубают. Но делается это планово и виной всему – плохое состояние деревьев.

- В декабре 2018 года эти ели обследовали специалисты Садово-паркового хозяйства, - объясняет пресс-секретарь администрации Наталия Яковлева. – Выяснилось, что из 50 деревьев 35 полностью засохли и подлежат санитарной рубке.

Но спилить деревья - вынужденная мера. Из 50 елей 35 полностью засохли.Фото: Артем КИЛЬКИН

В сентябре, когда основные работы завершатся, добавляет Яковлева, на месте срубленных елей появятся новые: сорта Glauca, с серебристо-голубым цветом хвои. Скорее всего, аллею обновят полностью: это будет зависеть от того, в каком состоянии находятся остальные деревья.