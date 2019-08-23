Световое окно или еще один «тайный ход»: В Выборгском замке нашли новую арку в подземелье

В Выборгском замке кипит масштабная реставрация. Сердце всего сооружения – пятидесятиметровую башню Святого Олафа – открыли для туристов в начале года. А вот в Цейхгаузе (так называются постройки, которые нужны были для хранения оружия и снаряжения) работы еще идут. Известно, что Выборгский замок – настоящий кладезь для археологов. Стоит копнуть поглубже, и ученые открывают все новые и новые подробности о старинном здании. Год назад, например, нашли подземный «тайный ход». Вот и сейчас реставрация преподнесла сюрприз.

В третьем корпусе Цейхгауза во время устранения дефектов кирпичной кладки реставраторы наткнулись на нечто странное. Поработав со стеной, они обнаружили арку, о которой до этого не было известно. О событии рассказал директор Государственного музея «Выборгский замок» Владимир Цой. Он отметил, что бросать находку, конечно, не стали: решили расчистить ее целиком.

Как выяснилось, арка явно куда-то ведет. И может быть началом еще одного подземного хода. К слову, легенды о них в Выборге существуют несколько столетий. И тот, что нашли год назад, приоткрыл завесу «тайны». Начинается этот тоннель от северного фасада Комендантского дома в Выборгском замке, а ведет к сводчатому помещению с восточной стороны под землей. Что касается новой найденной арки, ее еще предстоит тщательно изучить.

– Мы пока не знаем, куда она ведет. Очевидно, что в сторону северного вала. Но что это именно, покажет время. Сам завал в арке мы, конечно, расчистим, – рассказал «КП-Петербург» Владимир Цой.

Куда ведет арка, еще предстоит изучить. Фото: vk.com/id432917

Можно ли откопать проход от начальной до конечной точки, решат специалисты. Есть уже и предположения, что «прячется» за аркой.

– Это может быть как просто световое окно, существовавшее ранее, когда уровень земли был намного ниже. А может быть, это был проход в системе подземной галереи, – добавил директор музея.

А пока можно помечтать, что туристы когда-нибудь смогут взглянуть на еще один «тайный ход». Кстати, в найденные ранее их действительно панируют пустить.

– Сейчас он в процессе реставрации. Попасть туда туристам можно будет где-то года через два, – добавил Владимир Цой.