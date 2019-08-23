«Чтение с увлечением» и волшебство в палату

Осень уже не за горами, а значит, скоро школьники сядут за парты. Кому-то прощаться с каникулами не хочется, а кто-то с радостью поскорее бы вернулся к учебникам и тетрадям. Среди последних - те, кто вынужден проводить конец лета в больнице. Таблетки, процедуры, уколы. Лежать в стационарах тяжело даже взрослым, что уж говорить о детях. На время родной дом заменила палата, приходится с нетерпением ждать встречи с мамой и привыкать к больничной атмосфере. Но дни, похожие один на другой, могут скрасить позитивные эмоции. Поэтому «Комсомолка» вместе с партнерами отправилась в детскую больницу № 5 имени Филатова. Уже не первый раз мы приходим в гости к пациентам крупнейшего многопрофильного стационара Северо-Запада. Чтобы вернуть детишкам улыбки, мы устроили настоящий праздник. А в том, что хорошее настроение помогает выздороветь, уверены и врачи.

Книга лечит

В зале больницы собрались пациенты от мала до велика. Мероприятие для ребят - не только повод повеселиться, но и завести друзей из других отделений. И вот школьники уже отложили в сторону свои гаджеты. Пошумели, поболтали и замерли в ожидании праздника. С пациентами, конечно, пришли медсестры. А к самым маленьким присоединились родители: во время мероприятия они могут побыть вместе.

Праздник в больнице по традиции начали с акции «Чтение с увлечением», ведь как здорово послушать интересную историю всем вместе! В этот раз поддержать детишек приехал большой друг «Комсомолки», заслуженный артист России Борис Смолкин. Он прочитал ребятам книжку по мотивам знаменитого мультика студии «Мельница» о трех богатырях - Алеше Поповиче, Добрыне Никитиче и Илье Муромце. Такой выбор юное поколение поддержало бурно: новая встреча с полюбившимися героями очень порадовала ребят. Несколько глав пролетели в один миг. Да еще и в исполнении такого чтеца!

Увлекательную историю прочел ребятам актер Борис Смолкин.Фото: Андрей ГАШЕВ

- Мы обязательно дальше дочитаем! - пообещали ребята.

Но отпускать гостя не хотели ни взрослые ни дети.

- А можно с вами сфотографироваться? - смелая малышка Аня первая подошла к Борису Смолкину.

А за ней ринулись и все остальные. С актером они успели не только сделать селфи на память, но и поболтать о литературе.

Ну и какой праздник без подарков? Сказки и рассказы для маленьких, книги о петербургских котах, издания для юных художников и интересные истории о самых разных профессиях - все эти книги маленьким пациентам подарил фонд социально-культурного развития Вячеслава Заренкова «Созидающий мир». Теперь новые издания в библиотеке больницы помогут ребятам коротать время с удовольствием. Организация «Созидающий мир» не только занимается издательской деятельностью, но и проводит творческие экспедиции, открывает выставки петербургских и зарубежных художников, занимается развитием музыкальных направлений и производством кинофильмов. Пообщаться с детишками на праздник приехал представитель фонда Олег Виловатых.

- Приятно, что вы пришли на мероприятие, что вас много. С другой стороны, конечно, хотелось бы, чтобы все вы были дома. Поэтому желаю всем скорейшего выздоровления! - сказал Олег Виловатых юным петербуржцам.

Но на этом праздник не закончился - самое зрелищное было впереди. Чтобы ни большие ни маленькие пациенты не забывали о чуде, проведать их пришел настоящий фокусник! Иллюзионист, артист оригинального жанра Алексей Шаговик увлек ребят так, что они повскакивали со своих мест. Еще бы - тут тебе и летающий стол, и исчезающие предметы, и волшебный чемоданчик.

Мыльное шоу повеселило ребят на славу!Фото: Андрей ГАШЕВ

- А расскажите секрет, как вы это делаете? - не терпелось малышам.

Но фокусы - это фокусы, тут секреты выдавать нельзя. А вот научить несложному номеру - легко! Лес рук желающих, и на импровизированной сцене уже несколько смельчаков сами показывают фокусы. Счастью нет предела! И бурные аплодисменты. Отпускать артиста ребята не хотят, но дальше их ждет не менее эффектное выступление - целое шоу мыльных пузырей от организации «Праздник РВ», которая готовит самые разно- образные программы для детей любого возраста.

Пора на сцену

Яркое представление, во время которого точно забываются все болезни, удивило даже взрослых. Тут не просто пузыри всех форм и размеров. Это пузыри-гиганты, пузыри-динозавры, пузыри в пузырях, танцующие пузыри… В общем, мыльное разнообразие! И тут тоже малышам удалось поучаствовать в шоу.

- Кто хочет «спрятаться» в пузырь? - спрашивает аниматор Феликс.

В очередь выстраиваются хохочущие ребята. И вот маленький Никита уже внутри огромного цветного шарика. А за ним девчонки с косичками. Кульминация шоу - огромная мыльная радуга, в которую «спрятаться» могут даже два человека!

Настоящий марафон развлечений продолжается. И раз уж все ребята не стесняются выходить на сцену, самое время проявить свои таланты. Для этого в гости в больницу пришли три настоящие петербургские красавицы из федерации «Миссис Санкт-Петербург» - с диадемами на головах. Светлана Исаева - победительница конкурса «Миссис Вселенная Классик - 2019», «вице-миссис Ленинградской области» Тамара Семененко и Анна Балаянц, завоевавшая титул «достояние России - 2019», поддержали благотворительную акцию «Комсомолки». Для ребят они провели мастер-класс по сценическому гриму. А необходим он был для сценки. Дети решили разыграть сказку «Репка». Под чутким руководством красавиц маленькие пациенты превратились в настоящих артистов. И премьера прошла на ура!

В завершении ребят ждал сюрприз. Бюро проектов «Мохито», которое занимается подарками ручной работы, подготовило для юных пациентов необычные презенты. Детям достались красивые зонтики,чтобы не промокнуть и не болеть осенью, и оригинальные термокружки, которые точно пригодятся в палатах.

После такого насыщенного дня нужен и хороший отдых: ребят забрали по отделениям медсестры. Но новоиспеченные друзья - и малыши и постарше - уже договорились о встрече на следующий день. Да и увидеться вне стен больницы! Вот так праздник объединил детей.