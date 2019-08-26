В Санкт-Петербурге прошел X Международный конкурс профессионального мастерства среди работников «ЛУКОЙЛ»

Соревнования бывают разные. Так, С 19 по 21 августа 2019 года в Санкт-Петербурге прошел X Международный конкурс профессионального мастерства работников организаций Группы «ЛУКОЙЛ» на звание «Лучший по профессии» по направлению «Нефтепродуктообеспечение». За победу сражались 45 участников из десяти стран мира – победители региональных этапов. Всего мероприятие посетили более 150 человек.

Фото предоставлено компанией ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт.

В номинации операторов АЗС, контролирующих норму отпуска ТРК, сильнейшей оказалась Наталья Власова из ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт». Среди операторов АЗС, работающих в торговом зале победа досталась Анджеле Вязковой из ООО «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт». Лучший по профессии оператор товарный – Виктория Костюченко, представляющая ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт». Среди наполнителей баллонов первенство завоевал Владислав Митрохин из «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт». Лучшим лаборантом химического анализа признана Татьяна Давлетянова, работающая в ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт».

Фото предоставлено компанией ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт.

Торжественная церемония награждения прошла в Михайловском замке.

- Сегодня я испытываю особое чувство гордости за то, что такая авторитетная компания, как «ЛУКОЙЛ», избрала наш город местом проведения для международного конкурса. Это колоссальное мероприятие по масштабу и значимости, ведь это самый эффективный способ поиска лидеров, тех людей, которые передают следующему поколению свои профессиональные навыки и знания, - отметил значимость прошедшего события вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин.

- Благодаря теплому приему организаторов, эти три конкурсных дня в Санкт-Петербурге останутся для вас памятью на всю жизнь, - обратился к участникам и гостям церемонии закрытия международного конкурса Анатолий Москаленко, Вице-президент по управлению персоналом и организационному развитию ПАО «ЛУКОЙЛ». - Здесь, на юбилейном конкурсе, вы показали и доказали, что лучшие, что вы - будущее нашей Компании, в которое мы верим и которым гордимся! Поздравляю вас с удачным завершением конкурса!

Фото предоставлено компанией ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт.

С приветственными словами к собравшимся обратился Георгий Кирадиев, Председатель Совета МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ»: "Сейчас во всех городах, где проводятся конкурсы профессионального мастерства ЛУКОЙЛ по направлениям деятельности, уже подведены итоги, и в этот самый момент также проходит награждение победителей. Здесь сегодня собрались профессионалы самого высокого уровня, лидеры своих предприятий. Хочу пожелать вам повторить свои достижения на следующем XI конкурсе, и выступить еще более подготовленными и опытными специалистами".