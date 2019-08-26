Росгидромет назвал радиоактивные вещества, которые нашли в пробах из Северодвинска

Росгидромет опубликовал итоги исследования проб, отобранных в Северодвинске после загадочного взрыва на морском полигоне близ Неноксы 8 августа, в результате которого пять сотрудников «Росатома» погибли, а еще трое попали в больницу. Мониторинг вели с 8 по 23 числа «после кратковременного резкого изменения радиационной обстановки», для этого задействовали Северное УГМС и НПО «Тайфун».

– Специалисты проводили измерения активности и гамма-спектрометрический анализ проб радиоактивных аэрозолей в воздухе и выпадениях, – сообщает Росгидромет. – Радионуклидный состав проб показал наличие короткоживущих техногенных радионуклидов 91Sr (стронций, период полураспада 9,3 часа), 139Ba (барий, полураспад 83 минуты), 140Ba (барий, полураспад 12,8 дня) и его дочернего радионуклида 140La (лантан, полураспад 40 часов), продуктами распада которых являются инертные радиоактивные газы.

Именно инертные радиоактивные газы «стали причиной кратковременного повышения» мощности гамма-излучения в Северодвинске.

– В настоящее время в пробах в воздухе и выпадениях в городах Северодвинск и Архангельск техногенные радионуклиды не обнаруживаются, – успокаивают в ведомстве. – Радиационная обстановка стабилизировалась.

Председатель Северо-Западной экологической организации «Зеленый Крест» Юрий Шевчук под сомнение выводы Росгидромета не ставит: «по независимым источникам, в том числе из других стран, было превышение фона в несколько раз, но недостаточное, чтобы люди за пределами промзоны получили хоть какое-то воздействие».

– Другое дело, что, если концентрация была очень большой с самого начала, то даже короткоживущие радионуклиды и даже через два периода полураспада могут быть опасны, – добавляет специалист. – Сам по себе изотопный состав мало о чем говорит: все дело в концентрации. Все перечисленные изотопы, за исключением лантана, присутствуют в природе. Глобальные выпадения радиоактивных веществ уже были в 60-70 годах, а значит, почва может быть до сих пор заражена еще с тех времен.

А вот концентрация четырех радионуклидов в этом отчете Росгидромета, в отличие от предыдущих, как раз не указана.

– Сколько беккерелей было на кубический метр в воздухе 8 августа, когда облако проходило Северодвинск? Сколько изотопов выпало на почву и где? – задается вопросами физик-ядерщик, независимый эксперт по атомной энергетике, представляющий международную организацию «Беллона», Андрей Ожаровский. – Именно концентрации позволяют сделать вывод об опасности или неопасности для окружающей среды и человека. Требовать раскрыть ее можно по суду, ведь, по российскому законодательству, данные об окружающей среде не могут быть секретными. Недаром «Гринпис» в день аварии обратился в ряд ведомств.

Концентрация радиоактивных веществ – это заражение или незаражение земли вместе с растущими на ней растениями, воды вместе с рыбой и морской капустой, которую добывают в северных районах.

– Самое интересное, эти все изотопы образуются при реакции деления урана, больше им взяться неоткуда, – рассуждает Ожаровский. – Значит, была авария на реакторе ракеты или подлодки. Но очень трудно поверить, что при такой аварии выйти могли только эти четверо.

– Было ветрено, наблюдалось большое рассеяние облака ветром, его разнесло очень быстро, вплоть до Черного моря и Средней Азии, – добавляет Юрий Шевчук. – В этот раз повезло.

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