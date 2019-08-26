2019-08-26T17:03:07+03:00
Звезды

По коням: Боярский и Нагиев похвастались новыми машинами

Артисты удивили поклонников нестандартными покупками
Ольга МЕДВЕДЕВА
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Когда-то у Д'Артаньяна средством передвижения была лошадь. Но времена меняются.Когда-то у Д'Артаньяна средством передвижения была лошадь. Но времена меняются.Фото: кадр из фильма
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Михаил Боярский и Дмитрий Нагиев впервые принимают совместное участие в телевизионном проекте. На первом канале уже стартовали съемки шоу «Голос 60+». Нагиев, как всегда выступает в качестве ведущего, Боярский занимает кресло наставника. Интерес публики к обеим звездам питерского происхождения никогда не ослабевал. А сегодня усилился в связи с тем, что артисты удивили поклонников не характерными для себя поступками.

Так, Михаил Сергеевич признался в интервью, что терпеть не может выбирать и приобретать новые вещи. Ему проще ходить в одной и той же рубашке, в одном костюме, нежели идти за новой одеждой в магазин. По этой же самой причине он много-много лет не менял свою любимую «Ниву». Но родственники стали упрекать его в том, что машина слишком мала и небезопасна для перевозки внуков. Пришлось уступить близким.

- Купил «Мерседес», но самый скромный из тех, что я выбирал. Покупкой доволен, - признался народный артист.

А Дмитрий Нагиев опубликовал в Instagram очередной эпатажный ролик, Правда, на этот раз он не на яхте, не на троне и не на фоне голливудских красот, а в обычной московской подземке.

- Давно ничего не выкладывал и прямо чувствую, как вас всех подвел. Мне приятно, что вы сначала видите сексуальный объект, а потом уже ничего, - сообщил он в микроблоге.

nagiev.universalnagiev.universal
Нагиев спустился в метро
101312 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Короткое видео под фонограмму песни «Привет, какой красивый мальчик. Пойдем со мной, я влюбилась», снято в подозрительно пустом вагоне метро.

«Интересно, можно вас в метро встретить?», «Не люблю грязную обувь тем более у такого публичного человека», «С работы едет, выпачкал», «Хвастанул новой машиной что ли?», «Димон, хватит выделываться, так можно пропустить свою станцию», - написали подписчики в комментариях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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