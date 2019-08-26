Главная российская осенняя выставка на воде SPIBS 2019 пройдет в Петербурге

Северная столица примет 6-ю выставку St. Petersburg International Boat Show, которая пройдет под флагами ведущего российского яхтенного издания Motor Boat & Yachting Russia. Мероприятие с обширным иностранным и российским флотом пройдет с 5 по 8 сентября 2019 года у причалов петербургского Речного яхт-клуба профсоюзов.

Ожидается присутствие более 60 экспонатов длиной от 5 до 25 метров. В боат-шоу примут участие яхты таких зарубежных верфей, как Azimut, Princess, Galeon, Fairline, Аbsolute, Elling, Selene, Lagoon, Сranchi и др., хорошо известные на нашем рынке благодаря дистрибьюторам и дилерам.

Флот стремительных мореходных катеров прибудет из соседней Финляндии и стран Скандинавии: Targa, Sargo, XO, Axopar, North Star Patrol, Anytec и т. д. Кроме того, в сегменте среднеразмерных лодок заявлены французские компании Jeanneau и Beneteau. Отечественные производители покажут такие модели, как: Velvette, Volzhanka, North Silver и т. д., а также катамараны Pacifico.

На стендах участников можно будет ознакомиться с новинками навигации, инновационным оборудованием, услугами сервисных компаний и компаний-перевозчиков, а также яхтенных марин.

Посетителей боат-шоу ждут насыщенные дни у воды. Так, к примеру, традиционной для этой выставки станет парусная регата, в которой могут поучаствовать как опытные яхтсмены, так и новички, поскольку гонки яхт проходят под руководством профессиональных шкиперов.

Среди партнеров мероприятия - автомобильная марка BENTLEY в Санкт-Петербурге.

Пройти регистрацию можно на сайте http://www.spibs.ru/