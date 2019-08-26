В Петербурге классным руководителям поднимут зарплату, а в школах станет больше психологов

К началу нового учебного года 2019-2020 в Санкт-Петербурге готовятся не только школьники, но и учителя. Перед 1 сентября в Северной столице прошел ежегодный Городской педагогический совет «Петербургская школа: опережая время», на котором собрались представители городских школ, лицеев и гимназий. Всего - больше 3,5 тысяч человек. Они обсудили текущие дела, вспомнили прошедший учебный год и поговорили о нововведениях.

КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Что Беглов пообещал учителям перед началом учебного года 00:00 00:00

«ГОТОВИТЬ ТАЛАНТЫ»

Меньше, чем через неделю, за парты сядут 510 тысяч школьников. Еще 280 тысяч юных петербуржцев перешагнут порог детского сада. Учителя и воспитатели признаются, что уже ждут встречи с ребятами. С напутственным словом к педагогам обратился врио губернатор Петербурга Александр Беглов. Он отметил, что главная проблема в их сфере – это дефицит образовательных учреждений. При положенных 25 учениках в некоторые классы укомплектовали все 30-40. Всего же городу не хватает 26 тысяч мест для школьников и 37 тысяч для дошколят.

Для педагогов выступил хор Академической гимназии № 56.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Есть учебные заведения, в которых перегруз достигает 318 процентов. При такой нагрузке все равно нужно выдать качество, - сказал Беглов. – Вы сейчас повторяете подвиг тех учителей, которые работали в 19-20 веке. Одним досталась ликвидация безграмотности. Другие работали с беспризорниками. Третьи готовили в советское время качественно новых специалистов. А вы сегодня готовите массовое количество талантов, потому что без этого невозможно развитие нашей страны.

Чтобы решить проблему с «перенаселенными» классами и группами, городу нужно 112 школ и 189 садиков. При хорошем раскладе на это понадобится не меньше пяти лет и 309 млрд рублей.

Десять директоров получили дипломы "Лучшего руководителя государственного образовательного учреждения".Фото: Артем КИЛЬКИН

МЕНЬШЕ БЮРОКРАТИИ

Говорили преподаватели и о новых проектах. С 1 сентября в Петербурге появится информационная система «Навигатор профессий Санкт-Петербурга». Электронным каталогом, в котором будут собраны профессии, образовательные учреждения и работодатели, смогут пользоваться как школьники, так и молодые специалисты.

Педсовет состоялся в БКЗ "Октябрьский".Фото: Артем КИЛЬКИН

- Навигатор дает возможность проложить образовательный маршрут с учетом своих интересов, способностей и удобства территориального расположения, получить рекомендации по месту учебы и вариантам последующего трудоустройства, - объясняют в правительстве города.

Кроме того, в каждой школе появится служба психолого-педагогического сопровождения. Прежде в учреждениях трудился в лучшем случае один специалист, который помогал разобраться в сложных и неоднозначных ситуациях. Теперь психологов станет больше: в штатном расписании появится ставка на каждые 300 учащихся. Обратиться к профессионалам за поддержкой смогут не только дети, но и учителя.

Классные руководители получат надбавки к зарплате.Фото: Артем КИЛЬКИН

Также преподавателям пообещали, что в будущем году у них станет меньше бумажной волокиты. Эксперты проанализировали запросы, которые ежегодно слетаются в школы от разных ведомств. Оказалось, что многие из них дублируются, а часть просто бесполезна. Ведь всю информацию можно найти в специальных информационных системах.

Председатель Комитета по образованию, Заслуженный учитель РФ Жанна Воробьева.Фото: Артем КИЛЬКИН

Планируется, что бюрократическая машина сбавит темпы - бумажек станет меньше 12 процентов. В будущем этот показатель планируют наращивать. Кроме того, на пять тысяч рублей вырастет зарплата классных руководителей. Надбавкой город поддержит педагогов, которые взяли на себя дополнительную ответственность.