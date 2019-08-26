Бюджет Санкт-Петербурга в 2022 году увеличится на 109 млрд рублей

Сегодня, 26 августа, в Заксобрании Санкт-Петербурга стартовали «нулевые» бюджетные чтения. В течение пяти дней члены бюджетно-финансового комитета, представители экономического блока Смольного, руководители отраслевых ведомств и районных администраций будут раскладывать по полочкам городскую казну. Полочек много, денег же как всегда – особо не разгуляешься. Так что работа предстоит кропотливая и сложная. Особенно с учетом недавнего поручения врио губернатора к 2024 году довести расходную часть ни много ни мало до триллиона рублей и полностью избавиться от дефицита.

О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ

Как именно это будет делаться, вопрос пока открытый и подлежащий обсуждению. Зато точно известно, что не менее 15% от гипотетического бюджетного триллиона пойдет на инвестпроекты. В том числе – на строительство детских садов, школ, больниц и прочей необходимой инфраструктуры.

"Нулевые чтения" проекта бюджета открылись сегодня, 26 августа, в Мариинском дворце.Фото: Артем КИЛЬКИН

С дефицитом пока что тоже не все гладко. По словам председателя комитета финансов Санкт-Петербурга Алексея Корабельникова, в 2019 году он составит 40,5 миллиардов рублей, в 2020 – 46,5, а потом начнет понемногу уменьшаться: до 23,2 миллиардов в 2022 году. Основные статьи расходов – зарплаты бюджетников (на нее запланировано порядка 175 миллиардов рублей), коммунальные услуги, субсидии на транспорт и так далее. Плюс никуда не делся госдолг (к 2024 году он может вырасти до 176 миллиардов рублей) и «проблемная» дебиторка, по которой завис почти 21 миллиард.

- К сожалению, быстро перейти к профицитному бюджету не удастся, - отметил Корабельников. – Тем не менее тенденция положительная и, я думаю, в перспективе этот результат вполне реален.

С другой стороны – вместе с расходами будут расти и доходы. К 2022 году бюджет должен составить 774 с лишним миллиарда рублей – это на 109 миллиардов больше, чем город имеет сейчас. До триллиона, конечно, не так уж близко, но с другой стороны – не так уж и далеко.

О ЗАРПЛАТАХ

Обсудили на первом совещании и самые насущные вопросы: зарплаты, коммуналка, цены на проезд. По первому пункту прогноз специалисты дали обнадеживающий: зарплаты будут расти даже с учетом инфляции.

- В прошлом году доход от трудовой деятельности у нас был на уровне 51 тысячи рублей, - заявил вице-губернатор Евгений Елин, курирующий финансовый блок Смольного. - В 2019 мы прогнозируем, что он вырастет до 53 тысяч с небольшим. На 2020 мы исходим из дохода на уровне 60 тысяч рублей. Это значит, что номинальная заработная плата вырастет до 71 - 71,5 тысячи рублей.

Увеличится и прожиточный минимум – сейчас он, напомним, составляет 12 584 рубля. Прирост ожидается небольшой, на 3,9 % - это сегодняшний индекс потребительских цен. То есть, купить ничего сверх положенного не удастся, но и отказывать себе в продуктах и вещах первой необходимости не придется.

По словам вице-губернатора Евгения Елина, в Северной столице вырастет все: и зарплаты, и тарифы ЖКХ, и цены на проездФото: Сергей ВОЛЧКОВ

О ПРОЕЗДЕ И КОММУНАЛКЕ

Вырастет и стоимость проезда в Санкт-Петербурге. Но не спешите хвататься за сердце: по словам чиновников, повышение будет «незначительным».

- Мы исходим из того, что плата за проезд у нас будет повышаться незначительно, - отметил Елин. - Если сейчас она составляет порядка 40 рублей, то в будущем для наземного транспорта это будет где-то 42 рубля, для метро - 48-50.

Подрастет и коммуналка. Ее темпы на будущий бюджетный период оцениваются в 4% для рядовых потребителей и в 10% для бюджетных учреждений – школ, больниц, детских садов и так далее.

Вот так, в общих чертах, и будем жить. Впрочем, пока это лишь прогнозы – окончательных цифр, вероятно, следует ждать в ближайшие дни.

"Нулевые чтения", посвященные проекту бюджета Санкт-Петербурга на 2020-2022 год, продлятся до 30 августа.Фото: Сергей ВОЛЧКОВ

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Александр Ходачек, президент Национального исследовательского университета Высшая школа экономики в Петербурге:

- Увеличение бюджета до триллиона рублей будет означать увеличение расходной части. То есть, говоря простыми словами, больше денег будет тратиться на инвестиционные проекты и проекты развития: строительство школ, детских садов, больниц, новых объектов транспортной инфраструктуры и так далее. Если раньше на них выделялось, условно, 100 миллиардов, а будет выделяться 200 миллиардов, станет намного лучше, согласитесь.

Что касается профицита бюджета, за который мы упорно боремся. В первую очередь это позволит нам его нормально планировать, потому что сейчас мы берем в долг, когда у нас еще нечем отдавать. Кроме того, за счет профицита можно балансировать доходы и расходы так, чтобы всегда оставалось что-то на неотложные нужды. Сейчас регионов с дефицитным бюджетом осталось не так много – в конце 2018 года, например, по Северо-Западу такой была одна только Мурманская область. Все остальные регионы, даже те, у которых сложилась непростая экономическая ситуация, стараются этот вопрос как-то решать.