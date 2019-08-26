"Бесконфликтные выборы": Эксперты обсудили обстановку в городе за две недели до дня голосования

До выборов губернатора Санкт-Петербурга остается меньше двух недель. Все нужные слова сказаны, обещания розданы, остается лишь ждать и наблюдать за тем, что в преддверии единого дня голосования происходит на улицах города. Обстановке в Северной столице накануне выборов была посвящена экспертная конференция, которая состоялась сегодня, 26 августа, в пресс-центре ТАСС. Мы выбрали из высказываний гостей – политологов, экономистов и ученых – самое интересное.

ГОРЯЧИЕ ТОЧКИ "ПОГАСИЛИ"

Первое и главное – предвыборная кампания проходит бесконфликтно. Это значит, отмечают эксперты, что нас посчастливилось жить в «зрелом» обществе, и что нынешние городские власти сумели выбрать правильный вектор развития.

- В городе нет глобального конфликта, - отметил политтехнолог Александр Ершов. – Есть несколько болевых точек, которые периодически вспыхивали как повод для митингов. Это несколько парков, где была угроза застройки, Пулковская обсерватория, строительство мусоросжигающго завода. В большинстве регионов сейчас знаете какая политика? Если народ что-то вдруг захотел, возмутился, и к этому присоединилась внесистемная оппозиция – то не дай Бог не пойти навстречу, показать слабинку. У нас же в городе было принято стратегически дальновидное решение, когда эти проблемы, эти болевые точки были решены одновременно и в пользу населения, которого они непосредственно касаются, и в пользу оппозиции. И все! Оппозиция «задушена» в объятиях, повестка перехвачена. А самое главное, люди убедились в том, что эта власть не только слышит, но и делает что-то по итогам услышанного.

Это, подчеркивает эксперт, дает власти большой кредит доверия. В качестве примера Ершов привел бюджет (его формирование сегодня началось в Заксобрании), расходная часть которого, как заявил недавно врио губернатора Александр Беглов, к 2024-2025 году должна вырасти до одного триллиона рублей.

- Есть уверенность – раз там не соврали, значит, и здесь не соврут, - заявил политолог. – И значит, бюджет действительно будет народным.

"НА ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ"

Схожее мнение высказал и ректор Ленинградского государственного университета имени Пушкина Станислав Еремеев. Он, в частности, отметил команду врио губернатора, сформированную «не на партийном, а на профессиональном уровне».

- Это люди, имеющие за спиной определенную школу жизни и свое видение каких-то проблем, - отметил Еремеев. – И, как мне кажется, весь предыдущий год – подтверждение того, что шел поиск правильных приоритетов. Привлекалось экспертное сообщество, обсуждались конкретные вопросы. И если, опять же, говорить о бюджете, на мой взгляд, все сделано правильно. Если улучшить его основные акценты, привязать к тем болевым точкам, которые у нас есть, все будет здорово.

Бюджет вообще стал основной темой обсуждения. Неудивительно – Санкт-Петербург, по единодушному мнению экспертов, постоянно живет в состоянии тотального дефицита. Это же подчеркивал недавно и Александр Беглов: как отметил врио губернатора, руководство Северной столицы каждый день вынуждено делать выбор – убрать очередную незаконную свалку, отравляющую пол-района, или на те же деньги построить новый детский сад.

- Если посмотреть программы других кандидатов в губернаторы, то там невозможно увидеть, из чего будет создаваться бюджет, - рассказывает политолог Юрий Светов. – Там все время речь идет о чем? Куда потратить деньги и как перераспределить. Создается впечатление, будто эти деньги лежат у нас где-то в кладовой, и кандидат думает: «вот я приду и буду делить их лучше».

В целом, отметили эксперты, предвыборная кампания проходит без эксцессов, и действующая власть движется в правильном направлении. Что ж, ждем 8 сентября – этот день все окончательно расставит по своим местам.