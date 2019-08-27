Факел мира и пояс дружбы

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ УДАЛСЯ

Межрегиональный этнофестиваль «Россия - созвучие культур» проходит в разных городах Ленинградской области. В этом году его принимал Всеволожск. Причем в свой собственный день рождения. Очень удобно, когда на локальный праздник приедут в гости 29 делегаций из родной области, Северо-Запада и других регионов России.

И с погодой повезло: после ночного ливня город посвежел. Участники фестиваля в национальных костюмах заполонили Всеволожский проспект. Играли на солнце керамические блюда и кувшины, деревянные и текстильные игрушки, сувенирные кинжалы, разнообразные авторские изделия ручной работы.

Надежда Михайлова пятнадцать лет назад переехала из Петербурга в Приозерский район, и здесь ее увлечение керамикой обрело новое дыхание.

- Рисунок и форму придумываю сама, - поделилась мастер. - Эта чаша символизирует Приозерский район. Видите, на глазури - Вуокса, речная пена, пороги. А это блюдо я приготовила к выставке «Мартовские коты». Называется оно «Воспоминания о деревенском детстве». Здесь на тарелках - отпечатки натурального тысячелистника.

Около вепсского подворья стояли люди с разноцветными нитками в руках.

- Так плетется пояс дружбы, - объяснила руководитель студии декоративно-прикладного творчества Вепсского центра фольклора в деревне Винницы Татьяна Сергеева. - Старинный витой пояс обычно скручивался из двух простых ниток, а мы соединяем ниточки по количеству человек. Участники встают в круг, каждому дается нить. Мы, как отдельные ниточки, тянемся от своей семьи, национальности, места жительства, встречаемся и соединяемся в одном месте, как эти нити в узелке. И если нити сплетутся друг с другом в пояс, то разорвать их будет очень трудно. Так и люди: когда мы вместе - значит мы сила.

НОВИНКИ КАЖДЫЙ ГОД

Семейный клуб традиционной русской культуры «Свояси» из Сланцев решил прогуляться с песнями вдоль по улице. Едва один артист успевал допеть частушку, как следующий подхватывал. Шли большой толпой, собирая по дороге новых участников: из белорусского, украинского и других подворий.

Ребята и девчата из цыганского ансамбля «Красная роза» зажгли на сцене так, что публика сама чуть не пустилась в пляс.

- Табор в поселке Пери стоял давно, никто не обращал на него внимания, - рассказала руководитель коллектива Розалия Штукатурова. - А двадцать лет назад бывший директор Лесколовского дома культуры Ольга Георгиевна Попова создала ансамбль. С тех пор мы называем ее своей мамой.

Каждый раз на фестивале происходит что-то новое. Так, в этом году впервые появилось афганское подворье, свою программу представили коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока. Еще одним сюрпризом стало вручение губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко факела мира, который пронесла команда участников Международной эстафеты «Бег мира», проходившей с 27 июля по 3 августа вокруг Ладоги. В следующем году Ленобласть тоже будет участвовать в факельной эстафете. Теперь уже международная команда марафонцев побежит из Эстонии через Ивангород и Выборг в Финляндию.

- Шестой раз мы встречаемся на фестивале, и я не перестаю удивляться, как он развивается и трансформируется, - обратился к гостям Александр Дрозденко. - Мы начинали с небольшого мероприятия для районов, чтобы показать жителям, и все это переросло в крупное событие Северо-Запада, на которое приезжают гости из других регионов. И каждый фестиваль убеждает меня в том, что ничто не заставит нас потерять взаимное уважение, доверие и дружбу.

В подтверждение своих слов глава региона преподнес подарки крепким межнациональным семьям Всеволожского района.

СПРАВКА

Этнофестиваль «Россия - созвучие культур» впервые состоялся в 2014 году в Тосно. Следующим был Выборг, затем Кингисепп, Сосновый Бор и Приозерск. В 2020 году праздник пройдет в Тихвине. Организатор фестиваля - комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области.