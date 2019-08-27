2019-08-27T18:17:14+03:00
Общество

Путь открыт: Невский и Красногвардейский районы Санкт-Петербурга «подключили» к Ладожскому вокзалу

В Северной столице спустя 13 лет открыли проезд через обновленную Гранитную улицу
Сергей ВОЛЧКОВ
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В Санкт-Петербурге спустя 13 лет открылась обновленная Гранитная улица. Водители уже опробовали новый проезд.В Санкт-Петербурге спустя 13 лет открылась обновленная Гранитная улица. Водители уже опробовали новый проезд.Фото: Сергей ВОЛЧКОВ
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Этого долго ждали, и это наконец свершилось: сегодня, 27 августа, в Санкт-Петербурге открылся новый участок Гранитной улицы, соединивший Новочеркасский проспект и Уткин переулок, возле которого находится Ладожский вокзал. Прямой доступ к вокзалу и одноименной станции метро получили жители правобережной части Невского района – прежде все маршруты общественного транспорта здесь заканчивались у метро «Проспект Большевиков». Да и у тех, кто живет в Красногвардейском, поубавилось проблем – по крайней мере, здесь станет меньше пробок.

По словам вице-губернатора Эдуарда Батанова, открытие обновленной Гранитной улицы в Санкт-Петербурге - событие долгожданное. Фото: Сергей ВОЛЧКОВ

По словам вице-губернатора Эдуарда Батанова, открытие обновленной Гранитной улицы в Санкт-Петербурге - событие долгожданное.Фото: Сергей ВОЛЧКОВ

- Объект долгожданный, - отметил в ходе общения с журналистами вице-губернатор Санкт-Петербурга Эдуард Батанов. – Проектировать этот участок начали еще в 2006 году, закончить строительство должны были в 2018, но сроки пришлось перенести. Зато теперь сработали с опережением – по контракту рабочее движение здесь хотели открыть в сентябре, но, как видите, запускаем уже сейчас Все полностью готово – осталось только кое-где подновить разметку.

Перекрытым остается лишь небольшой участок в центре улицы - там, где пролегают трамвайные пути. Фото: Сергей ВОЛЧКОВ

Перекрытым остается лишь небольшой участок в центре улицы - там, где пролегают трамвайные пути.Фото: Сергей ВОЛЧКОВ

Пока перекрытым остается лишь небольшой участок в центре дороги, где пролегают трамвайные пути. По словам Батанова, трамвайное движение здесь тоже откроется совсем скоро - 1 или 2 сентября. Вполне возможно, что по Гранитной до Новочеркасского проспекта пойдет знаменитый "Чижик".

Строительство нового участка обошлось бюджету в 1,82 миллиарда рублей. На эти деньги подрядчик уложил 36 000 квадратных метров асфальта, обустроил 6 900 квадратных метров тротуаров, перестроил подземную газовую сеть и канализацию, поставил два светофора и выполнил ряд других необходимых работ. Гарантийный срок объекта – пять лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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