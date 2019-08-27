2019-08-27T17:16:15+03:00
Общество

Френчей и картузов не будет: Виталий Милонов предложил вернуть единую школьную форму в России

Эксперимент предлагается начать с Петербурга
Петр КИБЕР
Поделиться:
Виталий Милонов предлагает вернуться к единым стандартам школьной формы.Виталий Милонов предлагает вернуться к единым стандартам школьной формы.Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Наверняка все читатели «Комсомолки», ходившие в школу еще при СССР, помнят единые комплекты формы, которые тогда были в ходу. Синие костюмчики для мальчиков и коричневые платья с черными или белыми, праздничными передниками. Последние до сих пользуются популярностью у выпускниц. Впрочем, и сейчас много где введен школьный дресс-код, но теперь депутат Виталий Милонов вновь предлагает вернуться к советским идеям. Пилотным регионом может стать Петербург.

- Сейчас для многих родителей тяжело покупать форму, потому что она дорогая. Я предлагаю вернуться к системе, когда будет несколько единых стандартов. Их можно будет купить по низкой цене, - рассказал корреспонденту радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» сам народный избранник.

При этом субсидировать стоимость комплекта одежды должно государство. Опять же, как при СССР. Что касается вида формы, то она, учитывая особенности регионов, может быть различной. Неплохо, чтобы одежда отражала культурные традиции города, но никаких дореволюционных френчей и картузов не планируется.

- Одежда должна быть красивой и удобной, а в картузе бегать не получится, - пояснил Виталий Милонов. - Можно провести общероссийский конкурс и родители сами выберут варианты. Даже в Хогвартсе у Гриффиндора и Слизерина была своя форма, а мы чем хуже?

Даже Гарри Поттер ходил в форме. Фото: кадр из фильма

Даже Гарри Поттер ходил в форме.Фото: кадр из фильма

Согласны с идеей депутата и в петербургском «Родительском комитете».

- Большинство родителей выступают за форму. Удобно, когда для школы есть отдельный комплект одежды. Плюс это нивелирует социальные различия среди учеников, - рассказал корреспонденту «КП-Петербург» сопредседатель организации Михаил Богданов. - А противники будут всегда, таких 15-20 процентов.

Сейчас стоимость комплекта формы срьезно бьет по карману. Нововведение может исправить эту ситуацию. Фото: Евгения ГУСЕВА

Сейчас стоимость комплекта формы срьезно бьет по карману. Нововведение может исправить эту ситуацию.Фото: Евгения ГУСЕВА

Впрочем, в успех идеи Виталия Милонова эксперт не верит. Пока, в рамках нынешнего законодательства, ввести в России единую форму трудно. Но если депутат не ограничится пиаром, а действительно сможет претворить проект в жизнь и выбить деньги на субсидии для школьников, то это будет великое дело.

- Тогда ему (Милонову, - прим.ред.) можно памятник будет поставить, - заявил Михаил Богданов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Открыла огонь: Полицеская спасла напарника от обезумевшего бездомного пса
В 2020 в Петербурге благоустроят заброшенный парк Авиаторов
Борется каждой клеточкой: Папа пострадавшей в Турции девочки рассказал о состоянии дочки
Застрявший между сиденьями угонщик-неудачник распылил в окно огнетушитель, чтобы его спасли
Поменяем за пару недель: В метро рассказали, когда на схемах появятся станции Фрунзенского радиуса
Петербуржец в Коми неделю выслеживал, а потом украл со скалы птенцов краснокнижных сапсанов
Из-за прорыва трубы затопило перекресток Туристской и Оптиков
Если ты жив - вернись: В соцсетях выложили трогательный пост, адресованный пропавшему в Петербурге Ивану Прожогину
Из-за падения пассажира на рельсы закрывалось метро «Гражданский проспект»
На месте мясокомбината «Самсон» могут открыть парк развлечений
«Цыгане» похитили петербуржца и на «Газели» повезли его в Тверь
13 жилых домов на Октябрьской набережной стали памятником архитектуры
В сети появилось фото собранного мозаичного панно на станции метро «Проспект Славы»
Под Петербургом в лесу нашли заблудившуюся бабушку с двумя внуками
800 килограммов ягод не прошли в Петербург через Лобок
Два подростка на мотоцикле влетели под грузовик: один в реанимации, другой - погиб
Змея приползла в квартиру к петербурженке и довела ее до паники
Плюс одна кошачья сила: петербуржец нашел котенка под капотом машины
В Ленобласти кабину опрокинувшегося лесовоза протаранил грузовик
Прогноз погоды на 27 августа в Санкт-Петербурге: Тепло и без дождей
Парад и плац-концерт в Петропавловской крепости «переведут» на китайский
Мамаша, забившая до смерти 4-летнего сына из-за компьютерной игры, сядет на 12 лет
Ослепшую мартышку, несколько лет работавшую с фотографами на пляжах, привезли в "Велес"
Российские и немецкие военнослужащие отправятся на поисковую экспедицию в Ленинградской области
Вместо рынка у метро «Старая деревня» построят гостиницу
Мошенница из военкомата Санкт-Петербурга, помогавшая призывникам уклоняться от армии, отделалась условкой