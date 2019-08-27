Френчей и картузов не будет: Виталий Милонов предложил вернуть единую школьную форму в России

Наверняка все читатели «Комсомолки», ходившие в школу еще при СССР, помнят единые комплекты формы, которые тогда были в ходу. Синие костюмчики для мальчиков и коричневые платья с черными или белыми, праздничными передниками. Последние до сих пользуются популярностью у выпускниц. Впрочем, и сейчас много где введен школьный дресс-код, но теперь депутат Виталий Милонов вновь предлагает вернуться к советским идеям. Пилотным регионом может стать Петербург.

- Сейчас для многих родителей тяжело покупать форму, потому что она дорогая. Я предлагаю вернуться к системе, когда будет несколько единых стандартов. Их можно будет купить по низкой цене, - рассказал корреспонденту радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» сам народный избранник.

При этом субсидировать стоимость комплекта одежды должно государство. Опять же, как при СССР. Что касается вида формы, то она, учитывая особенности регионов, может быть различной. Неплохо, чтобы одежда отражала культурные традиции города, но никаких дореволюционных френчей и картузов не планируется.

- Одежда должна быть красивой и удобной, а в картузе бегать не получится, - пояснил Виталий Милонов. - Можно провести общероссийский конкурс и родители сами выберут варианты. Даже в Хогвартсе у Гриффиндора и Слизерина была своя форма, а мы чем хуже?

Даже Гарри Поттер ходил в форме.Фото: кадр из фильма

Согласны с идеей депутата и в петербургском «Родительском комитете».

- Большинство родителей выступают за форму. Удобно, когда для школы есть отдельный комплект одежды. Плюс это нивелирует социальные различия среди учеников, - рассказал корреспонденту «КП-Петербург» сопредседатель организации Михаил Богданов. - А противники будут всегда, таких 15-20 процентов.

Сейчас стоимость комплекта формы срьезно бьет по карману. Нововведение может исправить эту ситуацию.Фото: Евгения ГУСЕВА

Впрочем, в успех идеи Виталия Милонова эксперт не верит. Пока, в рамках нынешнего законодательства, ввести в России единую форму трудно. Но если депутат не ограничится пиаром, а действительно сможет претворить проект в жизнь и выбить деньги на субсидии для школьников, то это будет великое дело.

- Тогда ему (Милонову, - прим.ред.) можно памятник будет поставить, - заявил Михаил Богданов.