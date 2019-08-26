Танцевальный фестиваль ТНТ на Большой морской улице: прима-балерина Мариинского театра, IOWA, Игорь Меерсон, Дима Бончинче

24 августа, в день старта нового сезона проекта «ТАНЦЫ» на ТНТ, телеканал запустил Всероссийский танцевальный фестиваль – масштабную гонку движений, музыки и самых искренних эмоций, в которой приняли участие более 20 городов нашей страны. Во всех городах-участниках были организованы специальные брендированные локации со сценой и секундомером. Цель – доказать, что именно наш город достоин носить звание танцевальной столицы. Площадка работала целых восемь часов без перерыва - с 12.00 до 20.00! Все желающие могли прийти, чтобы показать, на что способны.

Прима-балерина Мариинского театра поддержала танцевальный фестиваль ТНТ

Лауреат международных хореографических конкурсов, прима-балерина Мариинского театра Оксана Скорик выступила на сцене телеканала. Балерина поддержала танцевальный фестиваль и показала всем удивительный бессмертный шедевр под музыку Сен-Санса "Умирающий лебедь". Для участников гонки, гостей и жителей Петербурга выход Оксаны стал приятным сюрпризом. На вечернем телемосте с московской студией телеканала танец Оксаны в поддержку родного города оценил Егор Дружинин.

Оксана Скорик: «Когда человек танцует – он счастлив»

Участник 4 сезона шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ Дима Бончинче провел мастер-класс

Поддержать жителей Санкт-Петербурга и научить их модным танцевальным движениям приехал наставник – участник 4 сезона шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ Дима Бончинче. Несмотря на недавний перелом руки и годовой перерыв в танце, отец вог-дома с горячим сердцем открыл жителям города секреты свободы движений. Он объяснял сложные с виду связки простыми словами. На протяжении часа наставник шутил, дарил людям свое тепло. В каждом его взгляде, движении прослеживается философия, которой он живет – ее он транслирует через танец. После фестиваля Дима Бончинче провел фотосессию: все, кто пришел поддержать любимый город, могли получить фото с танцовщиком.

Группа IOWA сразилась в танцевальном баттле

Свой вклад в танцевальную гонку сделала группа IOWA. На сцене Катя и музыканты сразились в баттле с участниками танцевального фестиваля. Танцовщики импровизировали под песню «Пой», а Катя показала танец «питерских гопников» и сразилась в баттле с отцом вог-дома Димой Бончинче.

Соревнование оценивали звезды ТНТ – оно происходило во время прямого эфира с московской студией телеканала.

Все желающие могли показать, на что способны.

Прямой эфир с московской студией ТНТ

Ближе к вечеру состоялся телемост с московской студией ТНТ: к петербуржцам присоединился комик, создатель первой стенд-ап школы в России Игорь Меерсон, а по ту сторону экрана с нами были ведущие эфира, актеры шоу «Импровизация» Антон Шастун и Дмитрий Позов, и наставник шоу «ТАНЦЫ» Егор Дружинин. В прямом эфире мы презентовали танцевальную визитку Санкт-Петербурга. В клипе звучит песня «Это Питер», которую написал финалист первого сезона шоу «ПЕСНИ» Джей Мар. Санкт-Петербург – город со своей историей и своей уникальной атмосферой, и продемонстрировать танец города решили через связь времен и память поколений. Что говорить, лучше посмотрите!

Петербуржцам помогали и дистанционно, записывая свои зажигательные танцы для Инстаграма и выкладывая их с хештегом #ТАНЦЫТНТСПБ. За это наш город получил дополнительные минуты времени. Мы доказали, что Санкт-Петербург - танцующий город, продержавшись в гонке 13 часов 42 минуты 20 секунд.

Кроме танцевальной гонки, для участников фестиваля было организовано много активностей. Около сцены расположилась зона VR-очков, где любой желающий мог станцевать под виртуальным руководством хореографа «ТАНЦЫ» Гарика Рудника. Также люди могли при желании выйти на сцену, показать всем себя и набрать подписчиков в Инстаграм. В течение дня можно было посмотреть профессиональные выступления хореографов танцевального центра «PROТАНЦЫ».

Танцевальная гонка не завершилась, продолжение уже в эту субботу 31 августа: в Санкт-Петербурге состоятся сразу несколько концертов участников шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ в рамках фестивалей «Будь с городом» и «Питер, я люблю тебя».

Смотрите новый сезон шоу «ТАНЦЫ» по субботам в 21:00 на ТНТ