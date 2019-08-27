В Петербурге прошел предпремьерный показ российского остросюжетного драматического художественного фильма «Последнее испытание», посвященного трагическим событиям «Норд-Оста»

Через два дня в петербургских кинотеатрах стартует прокат остросюжетной драмы «Последнее испытание». Новый фильм Алексей Петрухина по мотивам трагических событиях мюзикла «Норд-Ост». Напомним, теракт на Дубровке произошел в октябре 2002 года. Трое суток вооруженные боевики удерживали в заминированном здании около 900 человек, среди которых были актеры и зрители. В результате, по разным данным, погибли от 130 до 174 человек.

«НЕ РАЗВЛЕКАТЬ, А ВОСПИТЫВАТЬ»

Режиссер картины знает, каково оказаться между жизнью и смертью. Алексей Петрухин был в числе зрителей, захваченных террористами, помогал во время операции спасения и даже числился без вести пропавшим. Первый сценарий фильма Алексей написал практически сразу после теракта.

- Многие мне говорили: «Зачем из этого делать кино? Это что, развлечение?». Но задача такого кино – не развлекать, а воспитывать. Я считаю, стране был необходим фильм с положительными героями и демонстрацией верной модели поведения, – объясняет свою задумку автор.

Главные роли в художественной картине исполнили Ирина Купченко, Ирина Алферова, Андрей Мерзликин. В Петербурге на предпремьерном показе в кинотеатре «MORI Cinema» фильм представила актриса Алиса Гребенщикова и Тата Хачатрян. В «Последнем испытании» артистка сыграла корреспондентку Асю, которая работает на месте ЧП. «Комсомольской правде»Алиса призналась, что для нее эта картина особенно дорога. Она рассказала, как проходили съемки и почему российскому кинематографу нужны подобные фильмы.

«ХОТЕЛОСЬ ЗАКРЫТЬСЯ ОТ ЭТОГО»

- Бывает, мы приходим в кинотеатр и смотрим фильмы-аттракционы. Если честно, такие картины мне самой нравится. Ты как будто находишься на американских горках. Вокруг тебя все летает, мелькают разные картины, впечатляющая графика. В этот момент ты наслаждаешься, но выходишь из зала и забываешь, чем же там все закончилось, что происходило. Это как фаст-фуд. Получил минутное насыщение – и все.

- «Последнее испытание» - не такая картина?

- Это фильм, который невозможно сразу забыть. О нем можно будет вспоминать через год, через два, через десять лет. Я точно вспомню. И не потому, что в нем снималась. Просто не могу забыть свои впечатления после первого показа. Я сидела, вцепившись в кресло, а в глазах стояли слезы. От напряжения они даже не текли. Заплакала я уже после, когда ехала домой.

- Что говорят о фильме зрители?

- Расскажу про мою подружку. Она мне сказала, что не хотела воспринимать происходящее на экране. Ей просто хотелось закрыться от этого, забыть о нем и не думать об этой теме. Но есть и другие отзывы. До этого мы уже встречались со зрителями в разных городах. Они подходили, благодарили и говорили, что это очень важно и нужно.

«ЧТОБЫ ТАКИЕ ВЕЩИ НЕ ПОВТОРЯЛИСЬ»

- Сложно ли было настроиться на роль?

- Невозможно было не включиться, ходить с холодным сердцем. История: «пришел, отработал, ушел» здесь не работает. Все воспоминания всколыхнулись. Я рада, что стала частью этого фильма. Что в моей актерской биографии есть не только комедийные произведения, но и такие социально значимые.

- А вы помните день, когда произошел теракт?

- Очень хорошо. Я была тогда дома. Незадолго до того, как стартовал проект «Норд-Ост», мы снимались с Катей Гусевой. Она как раз проходила кастинг на мюзикл, переживала. И когда стало известно о захвате заложников, я бросилась ей звонить, писать. Хотела узнать, там ли она. Это был не ее день. Все три дня я не отрывалась от телеэкрана. Не понимала, ехать на Дубровку, не ехать, как действовать. Думать о чем-то другом было невозможно. То ощущение страшного сна я запомнила на всю жизнь.

- Зачем нужны подобные фильмы?

- Не так много фильмов сейчас выходит на серьезные темы. Она сложная, спорная. Еще и потому, что затрагивает вопрос межнациональных отношений. То, о чем рассказывается в фильме – реальная история. Я рада, что мы приложили руку к тому, чтобы наши дети узнали, что в истории страны была и такая страница. Есть вещи, о которых нельзя забывать, чтобы они не повторялись.

«ЦАРИЛА ГАРМОНИЯ И ТЕПЛОТА»

Актриса Тата Хачатрян также рассказала о работе над «Последним испытанием». В фильме она сыграла Джульетту. По словам артистки, главное в фильме – что он создавался с большой любовью.

- На съемочной площадке царила невероятная гармония, теплота. Я надеюсь, что несмотря на непростой сюжет, зрители эту любовь почувствуют, проникнутся и проживут эту историю вместе с нами, - отметила Тата.

Прокат картины начнется в Петербурге 29 августа. Сеансы пройдут в «MORI Cinema» на Индустриальном проспекте, 24, в «Родине» на Караванной и еще нескольких кинотеатрах города.