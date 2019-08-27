2019-08-27T19:43:58+03:00
Звезды

Анна Ковальчук показала, как умеет порхать, не только на «Тайнах следствия»

Актриса поделилась с поклонниками редким видео и фото из гримерки
Ольга МЕДВЕДЕВА
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Успех «Тайн следствия» напрямую связывают с образом главной героини Марии Швецовой, созданным Анной Ковальчук.Успех «Тайн следствия» напрямую связывают с образом главной героини Марии Швецовой, созданным Анной Ковальчук.
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Заслуженная артистка России Анна Ковальчук не часто обновляет Instagram-страницу. Только по некоторым весомым поводам, но не связанным с частной жизнью. Такой повод у актрисы сегодня нашелся. 27 августа отмечается День российского кино. А у Анны в самом разгаре съемки 19 сезона сериала «Тайны следствия».

- Мой кинодень начинается с обаятельного киноводителя, затем меня встречают с кофе и вкусняшкой супер профессиональный ассистент, моя любовь - киногример и безупречный художник по костюму! Потом волшебный пинок от режиссёра и - в объятия лучшей киногруппы! Ну и настоящие магия от оператора! Спасибо! С праздником, любимые! – написала актриса в мокроблоге.

annakovalchuk313annakovalchuk313
Мой кинодень начинается с обаятельного киноводителя, затем меня встречают с кофе и вкусняшкой супер профессиональный ассистент, моя любовь - киногример и безупречный художник по костюму! Потом волшебный пинок от режиссёра и - в объятия лучшей киногруппы!!! Ну и настоящие магия от оператора!(хотя....как свет поставит ). СПАСИБО! С ПРАЗДНИКОМ, ЛЮБИМЫЕ!
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Успех «Тайн следствия» напрямую связывают с образом главной героини Марии Швецовой, созданным Анной Ковальчук. Это редкий проект отечественного кинематографа, который умудряется сохранять интригу и интерес зрителей на протяжении 19 лет. Кстати, премьера нового сезона запланирована на декабрь 2019 года. За долгие годы Мария Швецова успела побыть и старшим следователем прокуратуры, и помощником главного прокурора, и адвокатом.

А сама Анна настолько вжилась в образ, что по ее откровенному признанию, буквально порхает на съемках «Тайн следствия». Как она умеет по-настоящему порхать, Ковальчук продемонстрировала в своем предыдущем посте. В детективном сериале вы такого точно никогда не увидите.

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На съемках Тайн следствия
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ИСТОЧНИК KP.RU

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