«Здоров, вес в норме»: Кот-оракул Ахилл прошел комплексный медосмотр

Любимец петербуржцев кот Ахилл побывал на плановом медосмотре. Оракула Чемпионата мира по футболу осмотрели врачи клиники: сделали УЗИ, проверили на паразитов и грибковые инфекции, замерили температуру и взвесили. Вывод специалистов: Ахилл здоров и в прекрасном настроении.

- У него все хорошо. Роговица чистая, без повреждений, шерсть хорошая… Температура 38 градусов. Тоже хорошая. Вес - 4,800 килограмм - он не истощен и у него нет перевеса, - резюмировал врач Павел Мелентьев.

Вес котика - 4,5 килограмма.Фото: Артем КИЛЬКИН

За здоровьем Ахилла его хозяйка и по совместительству ветеринарный врач эрмитажных котов Анна Кондратьева следит очень внимательно. У докторов хвостатый показывается не реже одного раза в год.

- Ахилл постоянно проходит диагностику на наличие грибковых инфекций, потому что это большая проблема для детей, и так как мы посещаем детский хоспис, очень важно быть уверенными, чтобы он не смог никого заразить, - объясняет она.

На осмотре Ахилл почти не нервничал.Фото: Артем КИЛЬКИН

СОВЕТЫ ДЛЯ ХОЗЯЕВ

Питается Ахилл специальным кормом. Его подобрали, ориентируясь на анализы крови животного. Такую процедуру проходят все эрмитажные коты. Сейчас их около семидесяти.

Коту проверили зубки. Все в порядке.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Делать это нужно обязательно, потому что бывают проблемы с внутренними органами, проблемы с почками, печенью, - поделилась Анна Кондратьева. - У нас сейчас коты в Эрмитаже питаются полностью готовым рационом, поэтому пациентов стало гораздо меньше.

Также врачи рассказали, как понять, что питомцу нужна помощь специалистов. Тревожным «звоночком» считается изменение в поведении: он отказывается от еды, вялый, прячется, у него появляется рвота или нетипичный стул.

- Самолечением лучше не заниматься - так доктору будет сложнее разобраться в картине…Если, конечно, произошло что-то экстренное, какая-то травма, то да, нужно попытаться остановить кровотечение, наложить давящую повязку - и в ближайшую клинику, - объясняет Анна.

Так проходит УЗИ.Фото: Артем КИЛЬКИН

Не стоит забывать про таблетки от глистов и проверять животное на наружных паразитов. Препараты от различной «живности» хозяева могут самостоятельно купить в аптеке.

- Очень часто питомцы подают нам знаки и сигналы, которые владелец неправильно интерпретирует. Если животное оставляет метки, это не значит, что он вредничает. Например, когда кот мочится на мягком - это может быть признаком цистита. Если перед тем, как сходить в туалет, животное громко кричит и привлекает внимание – у него может быть болевой синдром.

Ахилл с хозяйкой Анной Кондратьевой.Фото: Артем КИЛЬКИН

Стоит задуматься тогда, когда у кошки резко меняется поведение, происходят перепады настроения. Например, она начинает суетиться, когда ее берут на руки. Это может свидетельствовать о внутренних воспалениях.