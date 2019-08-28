Магистр «Что? Где? Когда?» Александр Друзь сбил велосипедиста в центре Петербурга

У магистра телеигры «Что? Где? Когда?» Александра Друзя вновь неприятности. Обладатель «Бриллиантовой совы» попал в ДТП в самом центре Петербурга. Авария произошла вечером 27 августа на пересечении Невского и Владимирского проспектов. Под колесами автомобиля оказался велосипедист.

Инцидент произошел на пешеходном переходе. Друзь находился за рулем своего серого Volkswagen. По словам свидетелей, после столкновения магистр выскочил из салона и поспешил к пострадавшему. Мужчина упал на дорогу, но обошлось без серьезных травм.

Фотография с места происшествия. Фото: spb.aif.ru.

На место прибыли сотрудники ГИБДД. Изданию АиФ Александр Друзь коротко сказал, что «это – не авария». Некоторые прохожие начали фотографировать телезвезду, чем тот оказался недоволен и попросил убрать камеры.

В социальных сетях Друзя поддерживают. Пользователи удивились, что за время карьеры на телевидении знаток не разжился парочкой джипов или хотя бы «достойной иномаркой».

- Жалко Александра Абрамовича. Какая-то черная полоса у него в этом году. Сначала из шоу выгнали, теперь это, - говорят петербуржцы.

Напомним, титулованный участник интеллектуальных игр пропал с экрана в феврале 2019 года после громкого скандала. Главный редактор шоу «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер обвинил знатока в коррупции. Он рассказал, что Друзь пытался его подкупить и попросил помочь ему выиграть передачу. Деньги, по плану, планировалось поделить. В итоге обоих отстранили от участия в эфире «Первого канала» на неопределенный срок.