2019-08-28T01:09:56+03:00
Звезды

Магистр «Что? Где? Когда?» Александр Друзь сбил велосипедиста в центре Петербурга

ДТП произошло на пешеходном переходе
Маргарита РЕПИНА
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Александр Друзь стал участником ДТП.Александр Друзь стал участником ДТП.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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У магистра телеигры «Что? Где? Когда?» Александра Друзя вновь неприятности. Обладатель «Бриллиантовой совы» попал в ДТП в самом центре Петербурга. Авария произошла вечером 27 августа на пересечении Невского и Владимирского проспектов. Под колесами автомобиля оказался велосипедист.

Инцидент произошел на пешеходном переходе. Друзь находился за рулем своего серого Volkswagen. По словам свидетелей, после столкновения магистр выскочил из салона и поспешил к пострадавшему. Мужчина упал на дорогу, но обошлось без серьезных травм.

Фотография с места происшествия. Фото: spb.aif.ru.

Фотография с места происшествия. Фото: spb.aif.ru.

На место прибыли сотрудники ГИБДД. Изданию АиФ Александр Друзь коротко сказал, что «это – не авария». Некоторые прохожие начали фотографировать телезвезду, чем тот оказался недоволен и попросил убрать камеры.

В социальных сетях Друзя поддерживают. Пользователи удивились, что за время карьеры на телевидении знаток не разжился парочкой джипов или хотя бы «достойной иномаркой».

- Жалко Александра Абрамовича. Какая-то черная полоса у него в этом году. Сначала из шоу выгнали, теперь это, - говорят петербуржцы.

Напомним, титулованный участник интеллектуальных игр пропал с экрана в феврале 2019 года после громкого скандала. Главный редактор шоу «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер обвинил знатока в коррупции. Он рассказал, что Друзь пытался его подкупить и попросил помочь ему выиграть передачу. Деньги, по плану, планировалось поделить. В итоге обоих отстранили от участия в эфире «Первого канала» на неопределенный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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