«ОДК-Климов» отмечено дипломами конкурса «Авиастроитель года-2019»

АО «ОДК-Климов» представило на суд жюри два проекта: «Турбовинтовой двигатель ТВ7-117СТ-01» и «Развитие цифровых навыков работников организации через внедрение новых образовательных продуктов», описывающего новый автоматизированный учебный курс по двигателю ВК-2500, разработанный специалистами учебного центра АО «ОДК-Климов». Турбовинтовой двигатель ТВ7-117СТ-01 входит в состав силовой установки самолета Ил-114-300 и разрабатывается на базе ТВ7-117СТ для Ил-112В.

ТВ7-117СТ-01 обладает мощностью на взлетном режиме до 3100 л.с. и по сравнению с базовым двигателем ТВ7-117СМ отличается конструктивными особенностями и более высокими мощностями на взлетном и крейсерском режимах. В состав силовой установки двигателя входит новый винт АВ112-114 повышенной тяги, и новая САУ с применением совмещенного модернизированного блока управления двигателем и воздушным винтом БАРК-65СМ. Двигатель ТВ7-117СТ/СТ-01 является современным и лучшим по всем параметрам в своем классе, определяющим экономическую целесообразность выбора двигателя для самолета.

Автоматизированный учебный курс (АУК) состоит из двух модулей «Конструкция турбовального двигателя ВК-2500» (свидетельство №2016621605) и «Эксплуатация турбовального двигателя ВК-2500» (свидетельство №2018620778). Оба модуля предназначены для использования инженерно-техническими специалистами при изучении конструкции двигателя в учреждениях высшего и среднего профессионального образования, а также в организациях, обеспечивающих производство, эксплуатацию и ремонт двигателя. Модуль по конструкции включает в себя сведения об устройстве и работе двигателя, его основных узлах, агрегатах и системах. Модуль по эксплуатации содержит сведения об устройстве и технической эксплуатации двигателя.

Уникальность АУК заключается не только в модульности, но и в интерактивности, возможности его использования на занятиях как в качестве визуального дополнения к лекционному материалу, так и в качестве инструмента для самостоятельной подготовки. Материал программы четко структурирован, описывает все узлы и агрегаты двигателя, содержит 3D-модели, аудио-, видео-, фото- сопровождение, флэш-анимацию. По каждой теме имеются вопросы для самоконтроля. В конце изучения всего материала слушатель сдает зачет. Чтобы ответить на вопросы зачета, пользователю необходимо поработать с 3D-моделью двигателя (развернуть, приблизить и т.д.) и указать в качестве ответа на определенные узлы или детали двигателя.

В ближайшем будущем планируется разработка аналогичных курсов по другим двигателям АО «ОДК-Климов», создание виртуальной учебной лаборатории по всем двигателям разработки предприятий, входящих в АО «ОДК».