2019-08-28T12:22:36+03:00
Спорт

Евро-2020: Как стать волонтером в Санкт-Петербурге

Набор волонтеров на Евро-202 идет с 6 июня и продолжится до 12 сентября 2019 года
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Волонтеры не смогут посмотреть сами матчи, но зато у них есть ряд других преимуществ.Волонтеры не смогут посмотреть сами матчи, но зато у них есть ряд других преимуществ.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В 2020 году чемпионат Европы по футболу станет крупнейшим в истории, потому что пройдет сразу в 12 странах мира. В России принимать мероприятие будут в Санкт-Петербурге. Стать частью спортивной команды и насладиться незабываемым опытом смогут тысяча волонтеров, которых отберут в специальном центре Евро-2020.

Волонтеры – это лицо чемпионата. Именно им предстоит встречать гостей, взаимодействовать со СМИ и помогать болельщикам. Без волонтеров невозможно организовать масштабный спортивный турнир.

- Волонтеры не смогут посмотреть сами матчи, но зато у них есть ряд других преимуществ. Они получат огромный ряд сервисов: трансфер, питание, уникальную униформу, страховку. Самое главное, что мы даем волонтерам возможность для самореализации, общения с коллегами и, конечно, бесценный незабываемый опыт, – говорит руководитель волонтерской программы Евро-2020 Александр Максимов.

Как стать волонтером Евро-2020 в Санкт-Петербурге

В первую очередь, требуется огромное желание. В остальном нужно соответствовать критериям приема заявок. Потенциальный волонтер должен:

- Быть совершеннолетним (на 1 мая 2020 года)

- Знать английский язык на разговорном уровне

- Быть приветливым и вежливым, уметь работать в дружной команде

- Быть готовым пройти собеседование и специальную подготовку

- Согласиться работать разумное количество смен

- Иметь определенные знания для выполнения конкретных задач

- В идеале иметь опыт работы волонтером.

Набор волонтеров идет с 6 июня и продолжится до 12 сентября, поэтому у желающих еще есть возможность подать заявку на сайте welcome20202.ru и заполнить анкету. После кандидаты проходят тест на знания английского языка. При успешном прохождении потенциальных волонтеров приглашают на интервью. Беседу можно провести как лично, если кандидат проживает в Петербурге, или по видеозвонку. Общение проходит в свободной форме: волонтеры расскажут о своем опыте, образовании, мотивации, поделятся своими знаниями о чемпионате и желаемом направлении работы.

Утверждение кандидатов будет проходить в декабре, а полный список появится в начале января. Весной волонтеры начнут подготовку к самому Евро-2020. Волонтерские центры откроются в мае и будут работать до июля. По окончании турнира для волонтеров устроят праздник.

Подготовила Алина КИЗЬЯКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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