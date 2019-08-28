Праздник в новом формате

- Горожане смогут оценить возможности современного искусства прямо на соседней улице, - говорят организаторы.

Начнут в ночь с 31 августа на 1 сентября экспериментальным интерактивным перформансом по мотивам фильма «Аэлита», снятого 95 лет назад по роману Алексея Толстого, который пройдет в кинотеатре «Победа». Показы пройдут 31 августа в 23.00 и 1 сентября в 02.00, 12.00 и 14.00.

- Зрители в реальном времени пересоздадут оригинальный фильм в соответствии со своим восприятием, - рассказали в администрации Гатчины. - Интерактивная система не только изменит сюжет, но и создаст новое звуковое сопровождение киноленты. Помогут в этом технологии фиксации и распознавания эмоций.

В эту же ночь в кинотеатре гости фестиваля увидят три аудиовизуальных концерта в формате Live audiovisual. В 23.00 сочетание звука и графики в инсталляции представит медиахудожник Максим Михайлов (@0x004d), в 00.00 его сменит Андрей Свибович (Svibovitch), в 01.00 наступит время для перформанса художника и музыканта Сергея Костырко.

1 сентября любителей спорта ждут на городском стадионе «Спартак». Там пройдет ярмарка видов спорта (напомним, Гатчинский район воспитал немало чемпионов различного уровня, вплоть до Олимпиады). Параллельно пройдут детские соревнования по бегу «Воспитаем олимпийцев».

Упсала-цирк с 13.00 до 14.00 откроет на площади «Юность» зону свободного рисования. Здесь проведут семейный мастер-класс по оформлению пространства, а участники распишут деревянную конструкцию из букв «Гатчина». На мастер-классах с 13.30 до 15.30 артисты научат жителей города скакать на цирковой скакалке, жонглировать, крутить мяч на веревке и балансировать на шаре. С 16.00 до 17.00 циркачи покажут спектакль «Приехали!» о чудаке, который ждет перемен.

В это же время маленьких гатчинцев встретит «Марсианский овощной оркестр» - проект московской команды Playtronica и Лаборатории Новых Медиа, которые «оживляют» предметы повседневной жизни. Дети научатся играть на фруктах, овощах, предметах мебели и даже на самих себе.

Известные художники Kislow и Plushedelica создадут паблик-арт-проект на фасаде дома по адресу: Соборная улица, 10Б.

- У города появится художественная роспись, преображающая городскую среду, - говорят в пресс-службе администрации Гатчинского района. - Тематику огромного граффити на фасаде здания художники обсудили на встрече с местными жителями.

Праздновать продолжат спустя неделю. 7 сентября откроют информационные таблички с историческим названием улицы Киргетова - когда-то она была Мариинской. В этот же день у самого старинного дома в Гатчине - дома Ольдерогге на Красной улице - пройдет традиционный литературно-исторический праздник имени Александра Куприна. А в Приоратском парке - детский велофестиваль «Приорат». 14 сентября в Гатчине дадут старт традиционной легкоатлетической эстафете, а в следующие выходные в кинотеатре «Победа» состоится праздничный концерт с участием творческих коллективов Гатчины.

- Главная цель - увидеть и представить Гатчину по-новому, сделать ее местом действия, а не созерцания, местом, где рождаются и воплощаются фантазии и создаются новые смыслы, - говорят организаторы праздника.