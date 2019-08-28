2019-08-28T20:16:03+03:00
Общество

После скандала в Екатеринбурге с «Супрематическим крестом» Покраса Лампаса позвали разрисовать Сланцы

Правда, темы работ обозначили заранее
Анна ПОСЛЯНОВА
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Другие темы, выходящие за рамки социалки и спорта, местных чиновников пугают.Другие темы, выходящие за рамки социалки и спорта, местных чиновников пугают.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Уличного художника Покраса Лампаса, на «Супрематический крест» которого остро отреагировали верующие Екатеринбурга, приглашают в Ленобласть. Депутат ЗакСа Ленобласти Владимир Петров, известный своей любовью к магии и Гарри Поттеру и ненавистью к изменщикам и секс-роботам, лично обеспечит ему «холст» и краски.

КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Покраса-Лампаса ждут с Сланцах - с бесплатным граффити на тему ЗОЖ

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– Вся страна с удивлением наблюдает за противостоянием в Екатеринбурге, где Вы создали удивительный каллиграфический арт-объект, – написал Покрасу парламентарий. – Никто не мог подумать, что графическое изображение на асфальте может вызвать такую бурную реакцию и расколоть гражданское единство в регионе. С сожалением узнал о том, что итогом дискуссии о судьбе арт-объекта стало решение о его частичном уничтожении. Между тем, на территории моего избирательного округа в городе Сланцы наблюдается явный дефицит интересных и актуальных памятников современного искусства.

На фоне столкновения в Екатеринбурге к Петрову «обратились представители молодежи» и попросили провести в Сланцах фестиваль стрит-арта. Вообще, Сланцы – негласный центр уличного искусства Ленобласти: один из примеров – памятник мессенджеру «Телеграм», который установили местные школьники.

– Наш город, без преувеличения, является памятником индустриальной эпохи с множеством объектов и строений, где современное графическое искусство смотрелось бы уместно, – считает Петров. – В данной связи прошу Вас посетить наш город и создать здесь объект в вашем стиле. Он станет туристическим символом города и полюбится коренным жителям. Со своей стороны гарантирую покупку красок и согласование места.

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Покарс Лампас некоторое время жил в Петербурге
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Послание Петрова художник пока не получал. Да и вообще в Ленобласти масштабных проектов создавать ему еще не доводилось. Зовут, в основном, в отдаленные регионы: Якутия, Калининград, Сочи, «в следующем году будет большой проект в Новосибирске».

– Вообще мы с командой очень внимательно рассматриваем все обращения, – пояснил «Комсомолке» Покрас Лампас. – Уже планируем график на следующий год. Если увидим, что в Сланцах можно сделать что-то интересное, то будем обсуждать дальше. Но пока не изучу проект, то ничего сказать не смогу.

В целом, «памятники индустриальной эпохи» Лампасу по душе. В год в среднем он превращает в арт-объекты одно-два индустриальных здания.

– Рабочий сезон – с весны до конца осени, и, если стоит выбор, то стараюсь создать хотя бы по одной работе в разных видах – объект для города, индустриальный и экспериментальный объект, – объясняет художник.

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Моя новая работа в самом центре Петербурга!
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Чиновники Сланцев к визиту каллиграфа, в принципе, готовы, «тем более раз бесплатно: подходящие здания есть». Но есть одно «но».

– Из тем – можно про здоровый образ жизни, про спорт или что-нибудь социальной направленности, – рассуждают в администрации Сланцев.

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До встречи, Екатеринбург: 26 августа я прилетаю к вам на восстановление росписи Супрематического Креста на Уралмаше!
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– Недавно этот художник создал в Екатеринбурге абстрактную работу в виде креста…

– Не-не-не, такие абстракции нам не нужны. Лучше про ЗОЖ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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