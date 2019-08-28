2019-08-28T17:21:02+03:00
Происшествия

Донора крови с ВИЧ из Ленобласти будут судить за сокрытие статуса

40-летней жительнице города Волосово грозит до одного года тюрьмы
Петр КИБЕР
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Донора из Ленобласти будут судить зо сокрытие ВИЧ-статуса.Донора из Ленобласти будут судить зо сокрытие ВИЧ-статуса.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Прокуратура Волосовского района Ленинградской области утвердила обвинительное заключение в отношении 40-летней местной жительницы, которая стала донором крови, не сообщив о своем положительном ВИЧ-статусе.

- Обвиняемая умышленно скрыла данный факт от медицинских работников «Центра крови Ленинградской области», осуществлявших сбор донорской крови в мае 2019 года на территории города Волосово, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

При этом сослаться на незнание состояния собственного здоровья пациентка не могла, ведь о диагнозе, который ей поставили в марте нынешнего года, врачи уведомили даму письменно. То, что в донорской крови женщины есть ВИЧ, было установлено только при лабораторной проверке. Сдавая зараженную кровь, больная поставила под угрозу здоровье десятков людей, которым могли быть перелиты эти биоматериалы.

Именно за это на жительницу Ленобласти и завели уголовное дело. По статье «Заражение ВИЧ-инфекцией» ей грозит до одного года тюрьмы. Точную меру наказания определит уже суд.

Справка «КП»:

ВИЧ – вирус иммунодефицита человека, то есть поражающего иммунную систему. При заражении ВИЧ большинство людей не испытывают никаких ощущений. Иногда через несколько недель у человека развивается состояние, как при гриппе: повышенная температура, высыпания на коже, увеличение лимфатических узлов, диарея и так далее.

Вирус долге годы может развиваться в организме, в итоге переходя на последнюю стадию - СПИД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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