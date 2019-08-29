Шестилетнюю Алину, потерявшуюся в лесу Ленобласти, искали с вертолетами и собаками

Хорошее завершение поисков. Несколько часов полицейские, кинологи с собаками, бойцы Росгвардии и добровольцы потратили на то, чтобы найти потерявшуюся в лесу шестилетнюю Алину. В общей сложности 300 человек с обеда прочесывали окрестности вокруг деревни Трубников Бор. Искали не только на земле, но и с воздуха, даже запустили вертолет с тепловизором и квадрокоптер с камерой.

О пропаже девочки в чаще Тосненского района около двух часов дня сообщил дедушка. Вместе они гуляли среди деревьев, вдруг ребенок пропал, пришлось обращаться за помощью. Общими усилиями ребенка нашли этим же вечером.

Как сообщили волонтеры поискового сообщества "Лиза Алерт", девочку обнаружили спасатели живой и невредимой. Нашли ее около восьми часов вечера в окрестностях деревни Трубников Бор, всего в нескольких километрах от того места, где она потерялась. Спасатели уже вывели ее из леса и передали родным. Кроме того, девочку после осмотрят врачи и психологи.