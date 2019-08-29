Ездить и не превышать скорость? Однозначно!

О чем говорят цифры

По статистике большая часть серьезных ДТП происходит из-за несоблюдения скоростного режима. Это может быть как обычное превышение разрешенного лимита, так и нежелание или попросту неумение водителей выбирать безопасную скорость в конкретной ситуации. Кажется, что такого: вместо 60 километров в час «набрать» 70-80, а вместо 90 – 100 и больше? А между тем в прошлом году в России именно из-за «несоответствия скорости конкретным условиям» на дороге произошло более 10 тысяч аварий! В них пострадало около 14 тысяч человек, из которых 1368 погибли.

Знали водители, что превышать скорость опасно? Знали! Об этом говорят результаты всероссийского опроса. Оказалось, что 56% его участников считают превышение скорости на 20 километров в час допустимым. А 22% водителей часто превышают скорость как в городе, так и вне населенных пунктов, и многих не останавливает даже присутствие в салоне детей. Каждый третий автомобилист считает, что к цифрам на знаке «Ограничение максимальной скорости» можно спокойно прибавить еще 19 километров в час и не бояться штрафа. И большинство водителей получали уведомление о штрафах за превышение, но потом снова нарушали правила.

По всей стране

- Поэтому и была запущена широкомасштабная социальная кампания «Однозначно». Ее главная цель – убедить водителей, что скоростной режим свыше установленного знаком превышать не следует. Это позволит снизить количество дорожно-транспортных происшествий и жертв среди участников дорожного движения – водителей, пассажиров, пешеходов, - говорит генеральный директор экспертного центра «Движение без опасности» Вадим Мельников. - Надо доносить до людей такие, казалось бы, банальные вещи, как обязательное соблюдение правил дорожного движения. Дорожные знаки – это не реклама, не информация к размышлению, а указание к выполнению.

Социальная кампания «Однозначно» пройдет в 15 субъектах РФ, в том числе и в Ленинградской области. Она дополнит мероприятия, которые и так проводятся на территории региона для сокращения аварийности на дорогах.

Дороги Ленобласти становятся безопаснее

По статистике за семь месяцев 2019 года количество дорожно-транспортных происшествий на дорогах Ленобласти снизилось на 21%, смертность – на 10%: вместо «прогнозируемых» 260 погибших насчитали 190.

- Но это не повод для самоуспокоения, нужно добиться, чтобы аварийность снижалась и дальше, а для этого нам необходимо изменить сознание водителей, потому что главная проблема и причина нарушений – в головах автомобилистов, - считает начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алексей Семенов.

На территории Ленинградской области проходит семь федеральных трасс, но чаще всего аварии случаются на двух – «Коле» и «России». Самые распространенные причины – выезд на встречную полосу и превышение скорости.

- На дорогах Ленобласти участники ДТП получают самые тяжелые травмы. Если авария происходит из-за нарушения скоростного режима, то на месте погибают 16 человек из ста, - добавил главный хирург Комитета по здравоохранению Ленинградской области Олег Эргашев.

Хотя в целом смертность от последствий ДТП в регионе снизилась в три раза. Добиться этого удалось благодаря комплексному подходу и сотрудников областной Госавтоинспекции, и дорожникам, и врачам. К примеру, на оснащение областных травмоцентров, куда поступают пострадавшие в ДТП, было выделено более миллиарда рублей. Еще 150 миллионов рублей ушло на развитие санавиации, чтобы раненых как можно быстрее можно было доставить в больницу.

- Вы только подумайте, сколько денег и усилий тратиться на то, чтобы исправить наши ошибки, которых можно избежать, просто соблюдая правила! Эти инвестиции можно было бы направить на развитие экономики, социальной сферы, но идут они в итоге на то, чтобы мы стали ездить не как хотим, а как надо, - говорит Вадим Мельников.

«Главная проблема и причина нарушений – в головах автомобилистов», уверены авторы проекта. Фото: Любовь Холопова.

Не только водители

Автомобилисты - далеко не единственные, на кого ориентирован проект «Однозначно». Чтобы ситуация на дорогах изменилась к лучшему, нужно менять поведение всех участников дорожного движения – пассажиров, пешеходов, велосипедистов. Уроки безопасности будут проходить в детских садах, школах, детских оздоровительных лагерях. Одновременно будут учиться и сами педагоги. Необходима – и будет вестись – и просветительская работа среди родителей. Особенно это важно для тех, кто часто возит детей на машине в школу или на кружки.

СПРАВКА

Кампания пропаганды безопасной езды «Однозначно понимай знаки» проводится в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и реализуется ГУОБДД МВД России при поддержке экспертного центра «Движение без опасности».