Началось все со словесного конфликта: Четверо напали на актера из сериалов «Мажор» и «Морские дьяволы» из-за такси

29-летний актер кино Марк Коваль, который снимался в десятке кинофильмов и сериалов, среди которых самые известные – «Морские дьяволы» и «Мажор», рассказал о нападении. Артист попал в больницу около двух часов ночи 28 августа и объяснил медикам, что его избили на проспекте Обуховской Обороны. Врачи заподозрили у мужчины черепно-мозговую и передали информацию о необычном пациенте в полицию.

Сейчас Коваль – молодой муж и папа – дома. Пришлось наложить пару швов.

– Сотрясения мозга, да и других травм, у него нет, – заверила «Комсомолку» супруга артиста Анастасия. – Чувствует себя хорошо.

«Мажор» стал одной из самых ярких работ Коваля. Фото: @koval.mark

В ту ночь Марк был на проспекте Обуховской Обороны вместе с другом, с которым накануне отдыхал в ресторане. Тогда, 27 августа, вся страна как раз отмечала День кино.

– Мы вызвали такси, – рассказал «Комсомолке» Марк Коваль. – Когда машина подъехала, в нее попытались сесть четверо мужчин – русских, примерно 30-35 лет. Началось со словесного конфликта из-за машины. А потом произошла драка.

И Коваль, и его друг вышли из драки с гематомами, синяками и ссадинами. Не помогли артисту в бою ни служба морпехом, ни роли охранников, дежурных колонии, сержантов и полицейских, ни работа над проектом, который красноречиво называется «Проспект Обороны» (там Коваль сыграет водителя ППС).

– Возбудили уголовное дело, – констатирует Коваль. – Четверых ищет полиция.

Приходилось Марку сниматься и в роли трупов. Фото: @koval.mark

Борцов за такси подозревают еще и в воровстве.

– Возбуждено уголовное дело по факту кражи, – сообщили «Комсомолке» в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. – У пострадавшего пропали личные вещи.

Среди этих вещей, помимо телефона и денег, были якобы и документы на чужую иномарку, и травматический пистолет. Сам Коваль пропажу именно такого перечня вещей отрицает.

– Да и не кража там была, а настоящий грабеж, – подчеркивает артист. – Если полиция даст разрешение, то опубликуем кадры с камер видеонаблюдения. Чтобы этих людей быстренько нашли.