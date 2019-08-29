В Петербурге откроются заправки сети «Газпромнефть» в новых форматах

Уже в 2020 году на территории России 52 заправочные станции сети «Газпромнефть» станут интерактивными. Рестайлинг станций является частью цифровой стратегии развития сети «Газпромнефть». Одна из первых АЗС нового формата открылась на Пулковском шоссе.

ЭКРАНЫ И СТАНЦИЯ ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ

Изменения заметны уже при приближении к станции. Автомобилистов встречает стела с большим медиа-экраном. Помимо стоимости бензина, там мелькает информация о специальных предложениях сети для клиентов. Кроме того, экранами оборудованы фасад и колонки. Пока наполняется бак, водитель может узнать полезную информацию: скидки, акции и выгодные предложения.

- Вот, например, информация про наше мобильное приложение, - объясняет руководитель сети АЗС «Газпромнефть» в России и СНГ Олег Кузьменков. – С его помощью клиенты могут получать скидки на топливо и другие товары, а также заправить машину, не заходя в торговый зал. Это делается дистанционно, а деньги просто списываются с банковской карты.

В просторном павильоне расположились кассы, кафе с горячими хот-догами и ароматным кофе, стеллажи с различной продукцией. На парковке установили зарядную станцию для электромобилей.

- Среднее время заправки электрокара – 3,5 часа. По всей России у нас порядка десяти таких станций. В Петербурге – первая, – говорит Олег Кузьменков. - Сейчас электромобилей немного. Но с каждым годом услуга становится более востребованной.

Первая интерактивная заправочная станция сети «Газпромнефть» открылась на Пулковском шоссе.

СОТРУДНИЧЕСТВО С РЕСТОРАНАМИ

Однако главная особенность новой станции – ресторан «Бургер Кинг», расположенный на территории АЗС. Для сети «Газпромнефть» это первый объект, построенный в рамках проекта по развитию придорожного сервиса с крупнейшими сетями быстрого питания в России.

- Это распространенная мировая практика, - объясняет Олег Кузьменков. – Сети «Газпромнефть» это позволяет увеличить трафик, а партнер работает с нашими клиентами. Мы оцениваем потенциал для развития такого формата станций в 10% от всей сети.

Здание «Бургер Кинга» сделано максимально комфортным для автомобилистов. Помимо основного зала предусмотрена зона автораздачи. Чтобы посетители не томились в очередях, для них установили две стойки предзаказа.

- Также у нас есть детская комната. Она создана для удобства родителей и семей, которые приезжают на станцию, чтобы отдохнуть после дороги, - рассказывает генеральный директор «Бургер Кинга» в России Дмитрий Медовый. – Для нас это сотрудничество – возможность открыть рестораны нового формата. Теперь наша задача – соответствовать ожиданиям «Газпромнефти».

Планируется, что в ближайшие пять-семь лет рестораны быстрого питания могут появиться на 100 АЗС «Газпромнефть». Ведутся переговоры с KFC, McDonald's и Mgrill.