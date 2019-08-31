2019-08-31T16:28:58+03:00
Звезды

«Неплох, весь в папу»: Дмитрий Нагиев поздравил сына с юбилеем

Шоумен признался Кириллу в любви
Ольга МЕДВЕДЕВА
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Хотя на фоне знаменитого отца Кириллу было непросто, сегодня он вполне востребованный артист.Хотя на фоне знаменитого отца Кириллу было непросто, сегодня он вполне востребованный артист.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Сегодня, 31 августа, сын Дмитрия Нагиева Кирилл отмечает юбилей. Наследнику одного из самых популярных в стране артистов исполнилось тридцать лет. Кирилл родился в браке Дмитрия с актрисой и теле-радиоведущей Алисой Шер (Алла Селищева) в тот период, когда его отец был еще студентом Ленинградского театрального института. Тогда Нагиев-старший, собственно, как и сейчас, тщательно скрывал от всех свою частную жизнь. Это был вопрос его имиджа.

В детстве Кирилл проводил много времени с бабушкой и дедом, которые ему привили интерес к профессиям врача и археолога. Но за кулисами театра и на съемках ему тоже приходилось часто бывать. В итоге актерство взяло верх над остальным. И хотя на фоне знаменитого отца Кириллу было непросто, сегодня он вполне востребованный артист. Играет в спектаклях и снимается в кино. Вскоре на большие экраны выйдет картина «Марафон желаний» с ним в главной роли.

Дмитрий Нагиев опубликовал сегодня в Instagram поздравительный пост для Кирилла.

nagiev.universalnagiev.universal
Моё любимое хобби - делать вид, что понимаю чего ты хочешь в жизни. С днём рождения, сынок. Счастье есть. Я тебя люблю. @kirill_nagiev
191115 отметок «Нравится»1837 комментариевInstagram

– Мое любимое хобби – делать вид, что понимаю, чего ты хочешь в жизни. С днем рождения, сынок. Счастье есть. Я тебя люблю, – написал Дмитрий под фото своего наследника с обнаженным торсом.

«Довольно неплох, весь в папу», «Сын красавчик! Поздравляю с днем рождения!», «Вот это неожиданный поворот судьбы, и как теперь жить, по кому мне теперь из вас сохнуть?!», – ответили в комментариях восхищенные поклонницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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