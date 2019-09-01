Станции Фрунзенского радиуса в Петербурге откроют 5 сентября

Открытие «Проспекта Славы», «Дунайской» и «Шушары» перенесли с 1 на 5 сентября. Такое решение озвучил врио губернатора Петербурга Александр Беглов, который осмотрел новые станции подземки. Вечером 31 августа он, вице-губернатор Эдуард Батанов и руководитель «Метростроя» Николай Александров проехали по маршруту, проверили готовность вестибюлей, эскалаторов и помещений для сотрудников.

Так выглядит "Дунайская".Фото: Артем КИЛЬКИН

- У меня есть замечания, существуют некоторые недоделки, - отметил Александр Беглов во время объезда. – Это нужно исправить, так как это будет влиять на качество обслуживания жителей нашего города.

В настоящее время работы на Фрунзенском радиусе продолжаются. Проходит обкатка поездов и настройка различных систем. Сотрудники избавляются от строительного мусора, занимаются благоустройством территории и устраняют другие недочеты.

На "Проспекте Славы" установили сенсорные информационные табло.Фото: Артем КИЛЬКИН

За несколько дней работники должны полностью подготовить новые объекты к встрече с пассажирами. Первой станцией, которая примет горожан, станет «Шушары». Время начала церемонии открытия уже известно - 11 утра.

- Затем мы отправимся на «Проспект Славы». Там, вместе с МЧС, запустим выставку, посвященную спасателям, - отметил врио губернатора.

Напомним, запустить поезда на новом участке фиолетовой ветки планировали еще в конце прошлого года. Однако сроки перенесли. Открытие станций ждут около миллиона человек. Они значительно упростят будни жителей Колпино, Шушар, Славянки и южных пригородов, а также разгрузят «синюю» ветку.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/727460" frameborder="0"></iframe> Видео дня: Первый поезд прошел от станции метро "Дунайская" до "Проспекта Славы".Надежда ФАТКУЛЛИНА

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