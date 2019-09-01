2019-09-01T20:57:53+03:00
Общество

181 оркестр и 200 хоров со всей страны: Музыканты установили в Петербурге рекорд Гиннеса

8097 человек исполнили Гимн России на музыкальных инструментах
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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На "Газпром Арене" собрались больше восьми тысяч музыкантов.На "Газпром Арене" собрались больше восьми тысяч музыкантов.Фото: Артем КИЛЬКИН
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75-летие мелодии Гимна России отметили в Петербурге мировым рекордом. Около 40 тысяч человек и 8907 музыкантов исполнили знакомую каждому композицию.

Участники приехали в Петербург со всей страны. 1 сентября они стали единым ансамблем, чтобы установить мировой рекорд.

Невероятное зрелище. Фото: Артем КИЛЬКИН

Невероятное зрелище.Фото: Артем КИЛЬКИН

Подготовка стадиона длилась почти две недели. Организаторам предстояло отработать логистику, смонтировать большие светодиодные экраны и, самое важное, - добиться чистого звучания оркестра. Для этого в Петербург пригласили ведущих мировых аудиоинженеров и саунд-дизайнеров.

Участники приехали со всей России. Фото: Артем КИЛЬКИН

Участники приехали со всей России.Фото: Артем КИЛЬКИН

Одним из участников стал Оркестр XXI века Московской Филармонии. К ним присоединились Балтийский симфонический оркестр и другие региональные музыкальные коллективы со всей страны. Чтобы выступить на «Газпром Арене», одиночным исполнителям пришлось пройти двухэтапный отбор.

Музыканты попали в книгу рекордов Гиннеса. Фото: Артем КИЛЬКИН

Музыканты попали в книгу рекордов Гиннеса.Фото: Артем КИЛЬКИН

Они должны были доказать, что держат инструмент в руках не в первый раз. А вот присоединиться к народному хору мог любой желающий. Самым старшим участником стала ветеран труда Вера Осыпкина, а самым юным - двухлетняя Ника Заянчковская.

Самый старший участник 88-летня Вера Осыпкина. Фото: Артем КИЛЬКИН

Самый старший участник 88-летня Вера Осыпкина.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Мне кажется, нет в России такого инструмента, который бы не был представлен здесь. В партитуре есть баяны, балалайки, скрипки, контрабасы, гобои, валторны, барабаны, домры, - перечисляет народный артист РФ и дирижер Павел Овсянников. - Самым главным для нас было - добиться слаженности и донести текст. Он сложный. Обычно все помнят первый куплет, а остальные уже забывают.

Стадион окрасился в триколор. Фото: Артем КИЛЬКИН

Стадион окрасился в триколор.Фото: Артем КИЛЬКИН

Рекорд зафиксировала официальный судья Книги рекордов Гиннеса Люсия Синигальези. Ее и аудитора «Деллойт» специально пригласили в Петербург. В акции приняли участие 181 оркестр и 200 хоров из 85 регионов страны.

Этот день навсегда вошел в историю. Фото: Артем КИЛЬКИН

Этот день навсегда вошел в историю.Фото: Артем КИЛЬКИН

Прежде победителем в номинации «Самый большой оркестр» считалась Германия. Там в 2016 году на футбольном матче за инструменты взялись 7548 музыкантов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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