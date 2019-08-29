Компания Essity: безопасность наших сотрудников – наша главная цель

Ежегодно осенью на всех фабриках компании Essity по всему миру стартует Глобальная Неделя безопасности, одно из самых значимых мероприятий, в рамках которого сотрудникам напоминают о фундаментальном принципе работы – безопасность превыше всего. На фабриках в Светогорске/Каменногорске в Ленинградской области Неделя Безопасности пройдет со 2 по 6 сентября, участие в ней примут более 300 сотрудников.

Для сотрудников компании Essity Глобальная Неделя безопасности известная и необходимая традиция, которая проводится уже пятый год подряд. Основной задачей мероприятия является повышение осведомленности сотрудников в вопросах безопасности на рабочем месте, и, как следствие, сведение к нулю количества несчастных случаев с потерей трудоспособности на производстве.

Тема мероприятия «Я лидер в безопасности» едина для всех фабрик, но каждая фабрика Essity самостоятельно формирует план активностей. В целом Неделя безопасности включает в себя практические и теоретические занятия, например, обучение первой помощи в реальных производственных условиях, инструктажи и тренинги от руководителей подразделений, мероприятия по безопасности при работе с подрядчиками и даже конкурсы для водителей погрузочных машин. Именно личная вовлеченность и ответственность каждого сотрудника по отношению к безопасности коллег и своей собственной способствует формированию и укреплению передовой производственной культуры на предприятии.

Специалисты по охране труда, руководители подразделений и другие сотрудники фабрики регулярно проводят аудиты безопасности процессов, с которыми сталкиваются сотрудники, самостоятельно оценивая каждый этап и возможные риски. Но не менее важным для них является получение обратной связи от сотрудников после Недели безопасности – именно так можно понять, с какими реальными угрозами или недочетами есть вероятность столкнуться в будущем, и какие меры предпринять для их устранения.