2019-08-30T12:55:09+03:00
Общество

МТС купила киностудии в Петербурге

Сумма сделки составила более 2 млрд рублей
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--Фото: Олег ЗОЛОТО
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ПАО «МТС» приобрело у ГК ПАО «АФК Система» АО «ОРК» («Объединенные русские киностудии») и его дочерние общества, говорится в официальной отчетности сотового оператора. По данным МТС, сумма сделки составила 2,04 млрд руб.

В числе активов «ОРК» - петербургская киностудия «Кинополис», включающая шесть павильонов под кинопроизводство общей площадью 3,7 тыс. кв. м.

Как поясняют в пресс-службе МТС, покупка киностудии комплементарна стратегии развития продуктовой экосистемы компании, в рамках которой сегмент Entertainment занимает важную роль и активно развивается последние два года: МТС вышла на рынок билетных сервисов, запустила собственную киберспортивную стриминговую платформу, активно развивает музыкальные и ТВ сервисы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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