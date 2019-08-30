МТС купила киностудии в Петербурге

Наши были не готовы к штурму. Бежали без касок. А навстречу — окровавленные дети...

Спецкор «КП» Дмитрий Стешин своими глазами видел трагедию Беслана и сам, вместе с другим спецкором «КП» - Александром Коцем, выносил детей из школы, захваченной 15 лет назад террористами. Дима долго отказывался писать этот текст. И все-таки написал...