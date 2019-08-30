МТС купила киностудии в Петербурге
ПАО «МТС» приобрело у ГК ПАО «АФК Система» АО «ОРК» («Объединенные русские киностудии») и его дочерние общества, говорится в официальной отчетности сотового оператора. По данным МТС, сумма сделки составила 2,04 млрд руб.
В числе активов «ОРК» - петербургская киностудия «Кинополис», включающая шесть павильонов под кинопроизводство общей площадью 3,7 тыс. кв. м.
Как поясняют в пресс-службе МТС, покупка киностудии комплементарна стратегии развития продуктовой экосистемы компании, в рамках которой сегмент Entertainment занимает важную роль и активно развивается последние два года: МТС вышла на рынок билетных сервисов, запустила собственную киберспортивную стриминговую платформу, активно развивает музыкальные и ТВ сервисы.
ИСТОЧНИК KP.RU