Проезд в общественном транспорте Санкт-Петербурга подорожает на 2 рубля

Стоимость проезда в общественном транспорте Санкт-Петербурга начиная с 2020 года снова может увеличиться. Об этом в пятницу, 30 августа, сообщил председатель комитета по транспорту города Александр Головин во время «нулевых чтений» бюджета Северной столицы на будущий год. Ожидается, что тарифы на наземный транспорт и метро вырастут на 3,7 процентов.

- Комитет рассчитал свои потребности на 2020 год, исходя из того, что проезд в петербургском метрополитене будет стоить 47 рублей, а на наземном транспорте – 42 рубля, - отметил заместитель председателя ведомства Олег Матвеев.

Однако окончательное решение будет за комитетом по тарифам, который еще не дал окончательного решения по экономическим расходам перевозчиков. Кроме того, повышение тарифов происходит далеко не каждый год. Напомним, что последний раз стоимость проезда в метро выросла в 2017 году с 40 до 45 рублей, что стало значительным увеличением.

На данный момент стоимость проезда на наземном транспорте в Петербурге равна 40 рублям, в метро – 45 рублей. Многие горожане экономят на проезде, пользуясь транспортными картами типа «Подорожник». Как изменятся его тарифы после повышения стоимости, пока не известно.