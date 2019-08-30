Осторожно, поезд! Главные правила безопасности, которые спасут вам жизнь
ПЕРВЫЙ УРОК БЕЗОПАСНОСТИ
Учебный год еще не начался, а петербургские мальчишки и девчонки уже побывали на первом и очень важном уроке - проверили и закрепили свои знания по технике безопасности и правилах поведения на железной дороге. Такие уроки, которые больше напоминают занимательную викторину, железнодорожники проводят регулярно, и каждый раз с ребятами занимается персонаж детских комиксов РЖД Железный Макс. На этот раз супергерой встречал ребят в Музее железных дорог России. Как обычно, с помощью Железного Макса ребята узнали, почему нельзя ходить рядом с рельсами, чем могут быть опасны наушники и сколько секунд нужно иметь в запасе, чтобы перейти железнодорожные пути. Но, кроме этого, дети смогли своими глазами увидеть, насколько велики, массивны и опасны поезда, и узнать новое об истории железной дороги в нашей стране.
Усваивать новую информацию в игровой форме намного увлекательнее! Фото предоставлено ОЖД.
- Посмотри, какой большой поезд! И он очень тяжелый! А ты маленький, для такого поезда ты как пушинка. Скажи, ты знаешь, как вести себя на железной дороге, чтобы не стать пушинкой для поезда? - спрашивает Железный Макс у второклассника Ильи. Мальчик смущается, но на помощь тут же приходит мама. Вместе они отвечают на вопросы викторины почти без ошибок.
А вот 10-летний Артем справился с вопросами сам, но признался: правила соблюдает не всегда. Ну что такого случится, если перебежать рельсы, пока поезда нет!
- А ты знаешь, что для остановки поезда, который едет со скоростью 60-70 километров в час, нужно 600-700 метров рельсового пути? - спросил его Железный Макс. - Даже если машинист тебя заметит, он ничего не сможет поделать.
Артем задумчиво кивает и обещает правила больше не нарушать.
- Какие интересные вопросы, я и сам не все ответы на них знал, - признался папа мальчика.
НЕЗНАНИЕ ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ
Об этом, кстати, говорили многие родители: правила безопасности они вроде как знают, но с детьми их особо не обсуждают. И совершенно напрасно! Возможно, в городе ребенок на железнодорожные пути и не попадет, но вот на даче или у бабушки в деревне - запросто. Именно летом трагедий на железной дороге становится больше - за счет дачников и отдыхающих на каникулах школьников. Люди продолжают гибнуть, нарушая элементарные правила безопасности. Среди погибших большая часть - те, кто думал, что успеет перебежать пути в неположенном месте. В последние годы причиной трагедий все чаще становятся наушники - и дети и взрослые в них не слышат ничего: ни приближающегося поезда, ни гудка! Но если уж человек по какой-то причине оказался на рельсах, то он должен помнить, что поезд - не машина. Тормозить в таком случае - бесполезно, свернуть - невозможно, и шансов выжить у попавшего под колеса нет практически никаких.
Статистика это, увы, подтверждает: с начала года на Октябрьской железной дороге пострадали 147 человек, из них 103 погибли. Среди жертв было 15 детей, 8 из которых не выжили. К сожалению, виноваты в детских смертях взрослые - не научили, не подсказали, не предостерегли. Поэтому компания РЖД регулярно устраивает мероприятия по профилактике непроизводственного травматизма. О том, как вести себя на железной дороге, чаще рассказывают детям (для этого в компании и создали своего супергероя - Железного Макса). Железнодорожники постоянно ходят в школы: показывают фильмы, раздают листовки, проводят профилактические беседы.
Железный Макс стал другом для мальчишек и девчонок. Фото предоставлено ОЖД.
Напоминают о правилах безопасности и взрослым, которые, к сожалению, сами не всегда соблюдают правила и тем самым подают плохой пример детям.
ЦИФРЫ
С начала года в Санкт-Петербурге жертвами инцидентов на железной дороге стали 34 человека, 23 случая оказались смертельными.
- 6 пострадавших - дети, 3 из них погибли.
В Ленинградской области пострадали 45 человек, 34 случая были смертельными.
- 5 пострадавших - дети, 3 ребенка погибли.
ВАЖНО
Чего нельзя делать на железной дороге:
- слушать музыку в наушниках, разговаривать по телефону
- залезать на фермы мостов
- переходить пути в неположенном месте
- заскакивать в вагон отходящего поезда
- подходить к вагонам до полной остановки поезда
- прислоняться к стоящим вагонам и перелезать под ними - вагоны в любой момент могут тронуться
- устраивать на платформе или вблизи железнодорожных путей игры
- заступать за линию, которая идет вдоль края платформы, - вас могут задеть выступающие части вагонов
- высовываться из окон и тамбуров
- запрыгивать на подножки во время движения поезда
- залезать на крышу вагона - там находятся провода высокого напряжения
- переходить пути перед близко идущим поездом, если расстояние до него менее 500 метров
- проходить вдоль путей ближе, чем 5 метров от крайнего рельса.
НА ЗАМЕТКУ
Напомним правила безопасности для автомобилистов:
- Строго-настрого запрещено пытаться успеть проскочить под закрывающимся шлагбаумом.
- Нельзя самовольно поднимать шлагбаум, останавливаться на переезде, двигаться со скоростью менее восьми километров в час.
- Стоит обращать внимание на сигналы дежурного и светофор.
Безопасность для всех
Железнодорожники не только напоминают детям и взрослым о правилах поведения на железной дороге, но и сами следят за техникой безопасности. Здесь работают люди самых разных профессий, и у каждой - свои ограничения и особенности. А что вы знаете об этих специальностях и правилах? Давайте проверим!
Угадай профессию по рисункам
Загадка №1
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Чем занимается:
управляет локомотивом. Во время движения отвечает за безопасность пассажиров или грузов. Перед каждым рейсом проходит медицинское обследование. Если он нездоров, то его не допускают к управлению поездом.
Три главных правила безопасности работы:
- Нельзя вести локомотив, если нездоров.
- Дорожная обстановка, приказы дежурных по станции и диспетчеров, показания приборов в кабине - все это требует постоянного напряженного внимания, поэтому нельзя отвлекаться во время движения.
- При переходе через пути запрещается подлезать под вагоны, сцепы.
(Ответ: машинист)
Загадка №2
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Чем занимается:
выполняет работы по техническому осмотру вагонов. Это необходимо для выявления неисправностей, угрожающих безопасности движения поездов, сохранности подвижного состава и перевозимого груза.
Три главных правила безопасности работы:
- Перед началом работы необходимо убедиться, что состав отцеплен от локомотива и закреплен железнодорожными «башмаками».
- Этот профессионал должен обязательно носить специальную одежду и обувь.
- Возможные дефекты в колесах работник определяет по звуку, ударяя по металлическому колесу, и ничто не должно мешать ему хорошо слышать.
(Ответ: осмотрщик вагонов)
Загадка №3
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Чем занимается:
обеспечивает безопасность на железнодорожном переезде. Cледит за работой переездного оборудования: шлагбаума, светофора, сигнализации.
Три главных правила безопасности работы:
- Если на переезде застрял автомобиль, он должен быстро предпринять все необходимые меры для предупреждения машиниста приближающегося к переезду поезда. Также он помогает освободить пути от машины.Так что в рабочее время он не должен отвлекаться и терять бдительность.
- По инструкции, пропуская поезд, он должен стоять на расстоянии не менее двух метров от рельсов.
- Он должен всегда помнить, что железная дорога - не место для развлечений, и относиться к вопросам безопасности (в том числе собственной) очень внимательно.
(Ответ: дежурный по переезду)
ИСТОЧНИК KP.RU