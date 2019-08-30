Осторожно, поезд! Главные правила безопасности, которые спасут вам жизнь

ПЕРВЫЙ УРОК БЕЗОПАСНОСТИ

Учебный год еще не начался, а петербургские мальчишки и девчонки уже побывали на первом и очень важном уроке - проверили и закрепили свои знания по технике безопасности и правилах поведения на железной дороге. Такие уроки, которые больше напоминают занимательную викторину, железнодорожники проводят регулярно, и каждый раз с ребятами занимается персонаж детских комиксов РЖД Железный Макс. На этот раз супергерой встречал ребят в Музее железных дорог России. Как обычно, с помощью Железного Макса ребята узнали, почему нельзя ходить рядом с рельсами, чем могут быть опасны наушники и сколько секунд нужно иметь в запасе, чтобы перейти железнодорожные пути. Но, кроме этого, дети смогли своими глазами увидеть, насколько велики, массивны и опасны поезда, и узнать новое об истории железной дороги в нашей стране.

Усваивать новую информацию в игровой форме намного увлекательнее! Фото предоставлено ОЖД.

- Посмотри, какой большой поезд! И он очень тяжелый! А ты маленький, для такого поезда ты как пушинка. Скажи, ты знаешь, как вести себя на железной дороге, чтобы не стать пушинкой для поезда? - спрашивает Железный Макс у второклассника Ильи. Мальчик смущается, но на помощь тут же приходит мама. Вместе они отвечают на вопросы викторины почти без ошибок.

А вот 10-летний Артем справился с вопросами сам, но признался: правила соблюдает не всегда. Ну что такого случится, если перебежать рельсы, пока поезда нет!

- А ты знаешь, что для остановки поезда, который едет со скоростью 60-70 километров в час, нужно 600-700 метров рельсового пути? - спросил его Железный Макс. - Даже если машинист тебя заметит, он ничего не сможет поделать.

Артем задумчиво кивает и обещает правила больше не нарушать.

- Какие интересные вопросы, я и сам не все ответы на них знал, - признался папа мальчика.

НЕЗНАНИЕ ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ

Об этом, кстати, говорили многие родители: правила безопасности они вроде как знают, но с детьми их особо не обсуждают. И совершенно напрасно! Возможно, в городе ребенок на железнодорожные пути и не попадет, но вот на даче или у бабушки в деревне - запросто. Именно летом трагедий на железной дороге становится больше - за счет дачников и отдыхающих на каникулах школьников. Люди продолжают гибнуть, нарушая элементарные правила безопасности. Среди погибших большая часть - те, кто думал, что успеет перебежать пути в неположенном месте. В последние годы причиной трагедий все чаще становятся наушники - и дети и взрослые в них не слышат ничего: ни приближающегося поезда, ни гудка! Но если уж человек по какой-то причине оказался на рельсах, то он должен помнить, что поезд - не машина. Тормозить в таком случае - бесполезно, свернуть - невозможно, и шансов выжить у попавшего под колеса нет практически никаких.

Статистика это, увы, подтверждает: с начала года на Октябрьской железной дороге пострадали 147 человек, из них 103 погибли. Среди жертв было 15 детей, 8 из которых не выжили. К сожалению, виноваты в детских смертях взрослые - не научили, не подсказали, не предостерегли. Поэтому компания РЖД регулярно устраивает мероприятия по профилактике непроизводственного травматизма. О том, как вести себя на железной дороге, чаще рассказывают детям (для этого в компании и создали своего супергероя - Железного Макса). Железнодорожники постоянно ходят в школы: показывают фильмы, раздают листовки, проводят профилактические беседы.

Железный Макс стал другом для мальчишек и девчонок. Фото предоставлено ОЖД.

Напоминают о правилах безопасности и взрослым, которые, к сожалению, сами не всегда соблюдают правила и тем самым подают плохой пример детям.

ЦИФРЫ

С начала года в Санкт-Петербурге жертвами инцидентов на железной дороге стали 34 человека, 23 случая оказались смертельными.

- 6 пострадавших - дети, 3 из них погибли.

В Ленинградской области пострадали 45 человек, 34 случая были смертельными.

- 5 пострадавших - дети, 3 ребенка погибли.

ВАЖНО

Чего нельзя делать на железной дороге:

- слушать музыку в наушниках, разговаривать по телефону

- залезать на фермы мостов

- переходить пути в неположенном месте

- заскакивать в вагон отходящего поезда

- подходить к вагонам до полной остановки поезда

- прислоняться к стоящим вагонам и перелезать под ними - вагоны в любой момент могут тронуться

- устраивать на платформе или вблизи железнодорожных путей игры

- заступать за линию, которая идет вдоль края платформы, - вас могут задеть выступающие части вагонов

- высовываться из окон и тамбуров

- запрыгивать на подножки во время движения поезда

- залезать на крышу вагона - там находятся провода высокого напряжения

- переходить пути перед близко идущим поездом, если расстояние до него менее 500 метров

- проходить вдоль путей ближе, чем 5 метров от крайнего рельса.

НА ЗАМЕТКУ

Напомним правила безопасности для автомобилистов:

- Строго-настрого запрещено пытаться успеть проскочить под закрывающимся шлагбаумом.

- Нельзя самовольно поднимать шлагбаум, останавливаться на переезде, двигаться со скоростью менее восьми километров в час.

- Стоит обращать внимание на сигналы дежурного и светофор.

Безопасность для всех

Железнодорожники не только напоминают детям и взрослым о правилах поведения на железной дороге, но и сами следят за техникой безопасности. Здесь работают люди самых разных профессий, и у каждой - свои ограничения и особенности. А что вы знаете об этих специальностях и правилах? Давайте проверим!

Угадай профессию по рисункам

Загадка №1

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Чем занимается:

управляет локомотивом. Во время движения отвечает за безопасность пассажиров или грузов. Перед каждым рейсом проходит медицинское обследование. Если он нездоров, то его не допускают к управлению поездом.

Три главных правила безопасности работы:

- Нельзя вести локомотив, если нездоров.

- Дорожная обстановка, приказы дежурных по станции и диспетчеров, показания приборов в кабине - все это требует постоянного напряженного внимания, поэтому нельзя отвлекаться во время движения.

- При переходе через пути запрещается подлезать под вагоны, сцепы.

(Ответ: машинист)

Загадка №2

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Чем занимается:

выполняет работы по техническому осмотру вагонов. Это необходимо для выявления неисправностей, угрожающих безопасности движения поездов, сохранности подвижного состава и перевозимого груза.

Три главных правила безопасности работы:

- Перед началом работы необходимо убедиться, что состав отцеплен от локомотива и закреплен железнодорожными «башмаками».

- Этот профессионал должен обязательно носить специальную одежду и обувь.

- Возможные дефекты в колесах работник определяет по звуку, ударяя по металлическому колесу, и ничто не должно мешать ему хорошо слышать.

(Ответ: осмотрщик вагонов)

Загадка №3

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Чем занимается:

обеспечивает безопасность на железнодорожном переезде. Cледит за работой переездного оборудования: шлагбаума, светофора, сигнализации.

Три главных правила безопасности работы:

- Если на переезде застрял автомобиль, он должен быстро предпринять все необходимые меры для предупреждения машиниста приближающегося к переезду поезда. Также он помогает освободить пути от машины.Так что в рабочее время он не должен отвлекаться и терять бдительность.

- По инструкции, пропуская поезд, он должен стоять на расстоянии не менее двух метров от рельсов.

- Он должен всегда помнить, что железная дорога - не место для развлечений, и относиться к вопросам безопасности (в том числе собственной) очень внимательно.

(Ответ: дежурный по переезду)