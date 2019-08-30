2019-08-30T16:17:55+03:00
Общество

Первая в России масштабная пилотная 5G-сеть запущена в Кронштадте

При подключении к сети 5G коммерческий смартфон продемонстрировал в Кронштадте пиковую скорость 1,2 гигабита в секунду
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В Кронштадте запустили первую в России масштабную пилотную пользовательскую сеть связи пятого поколения.В Кронштадте запустили первую в России масштабную пилотную пользовательскую сеть связи пятого поколения.Фото: Александр ГЛУЗ
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Крупнейший российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг МТС совместно с Huawei при содействии администрации Санкт-Петербурга запустили в Кронштадте первую в России масштабную пилотную пользовательскую сеть связи пятого поколения, охватив 5G-сигналом населенную часть города.

На первом этапе высокоскоростной сетью передачи данных стандарта 5G смогут воспользоваться социально значимые объекты. В дальнейшем, на основе данной пользовательской сети в регионе будут тестироваться и внедряться инновационные технологии: решения для Smart City, беспилотного транспорта, интернета вещей, телемедицинских услуг, продуктов виртуальной и дополненной реальности.

- МТС всегда выступала проводником инноваций в северо-западном регионе России. Еще год назад мы проводили тесты 5G в Санкт-Петербурге, а сегодня при содействии властей Санкт-Петербурга и нашего партнера Huawei запускаем в Кронштадте первую в России пилотную сеть, которая охватывает практически весь город и будет доступна пользователям 5G-смартфонов. Наличие сети 5G в масштабах целого города позволит нам тестировать и внедрять высокотехнологичные продукты и услуги для развития «умного города», решений в сфере безопасности, мониторинга транспорта, экологической обстановки, цифровизации различных отраслей производства, работы государственных учреждений и многих других, - отметил директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Павел Коротин.

При подключении к сети 5G коммерческий смартфон продемонстрировал в Кронштадте пиковую скорость 1,2 гигабита в секунду. В конце 2019, начале 2020 года МТС в партнерстве с производителями мобильных устройств планирует начать продажи пользовательских смартфонов с поддержкой 5G на российском рынке.

- Техкомпания Huawei, являясь лидером в разработке технический решений в области мобильных сетей связи, в первую очередь ориентируется на потребителя. Сети пятого поколения дадут возможность наслаждаться такими сервисами, о которых ранее обычный человек мог узнать только в фантастических рассказах, например, голографический звонок, беспилотные автомобили, полноценный умный город. Мы рады помогать МТС в развитии сетей 5G в России, - сказал ЧжаоЛэй, генеральный директор подразделения операторского бизнеса Huawei в России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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