2019-08-30T16:31:22+03:00
Общество

Вместе сквозь века: Дни сербской культуры прошли в Ленинградской области

В этом году их посвятили сразу двум памятным датам
Алина КИЗЬЯКОВА
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Вместе сквозь века: Дни сербской культуры прошли в Ленинградской области. Фото: Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области.Вместе сквозь века: Дни сербской культуры прошли в Ленинградской области. Фото: Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области.
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Отношения русских и сербских народов всегда были особенно близкими и теплыми. Веками две культуры переплетались и оказывали огромное влияние друг на друга. Два народа объединяет не только родство языков, но и общая духовная связь, которая в последние годы становится все крепче.

Как все началось

В 2016 году прошло освещении закладного креста будущего сербского храма святого царя Лазаря в Кингисеппе. Тогда у сотрудников администрации возникла идея ежегодно проводить встречи, посвященные сербской культуре. И с тех пор в Кингисеппе, Гатчине, Ивангороде и Санкт-Петербурге стали организовывать «Дни сербской культуры»: проходят концерты, выступают фольклорные ансамбли. С 2017 года в Северной столице стали проходить международные научные конференции, где обсуждались духовные, культурные и политические связи между Россией и Сербией.

Что происходит сегодня

В этом году, 29 августа, в рамках «Дней сербской культуры» в Ленинградской областной универсальной научной библиотеке прошла научно-практическая конференция. Она была приурочена сразу к двум великим датам: 800-летию автокефалии сербской православной церкви и 630-летию Косовской битвы. Организует конференцию комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области совместно с Гатчинской епархией Русской Православной Церкви Московского Патриархата.

Вместе сквозь века: Дни сербской культуры прошли в Ленинградской области. Фото: Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области.

Вместе сквозь века: Дни сербской культуры прошли в Ленинградской области. Фото: Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области.

С приветственными словами к участникам форума обратились заместитель председателя Законодательного собрания Ленинградской области Дмитрий Пуляевский, заместитель председателя комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области Евгений Сиренький, председатель Общественной палаты Ленинградской области Юрий Трусов.

С докладами на конференции выступили представители из России, Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговины.

- Автокефалия - административная и иерархическая независимость церкви от других церквей. Это очень важное событие для сербской церкви, - комментирует модератор заседания кандидат филологических наук, научный сотрудник Библиотеки Академии Наук Драгана Дракулич-Прийма. - Автокефалия была получена в 1219 году святым Саввой, бывшим князем, отрекшимся от жизни мирской в пользу духовной. После получения автономии в 13 веке начался духовно-культурный расцвет Сербского государства.

Планы на будущее

- Мы планируем сменить название мероприятия: проект будет называться «Вместе сквозь века: Россия и Сербия». Хотелось бы, чтобы он был ежегодным, - поделился своими идеями монах Вениамин из храма Всех Святых в земле Санкт-Петербургской просиявших. - В Кингисеппе планируем построить не только Храм святого царя Лазаря, но и создать центр русско-сербского диалога. Там будут проходить курсы сербского языка, будет создана православная гимназия с сербским уклоном, чтобы там накапливалась документальная и материальная база, посвященная теме русско-сербской связи и сербской культуре. Одновременно подобный центр развивался бы в Белграде, там была бы школа и паломнический центр.

Отношения между нашими странами с каждым годом укрепляются. Эта встреча на территории Ленобласти была уже третья по счету. Нет сомнений, что увидимся и в следующем году. Уже есть планы, как провести конференцию в 2020-ом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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