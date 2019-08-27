Главное - режим: Блогер и воспитатель Анна Куприянова рассказала, как подготовить ребенка к детскому саду

КОГДА ПОРА В САД

Осенью многие малыши пойдут в детский сад, который находится поближе к дому. Решение, когда ребенка действительно пора отдавать в сад, принимает исключительно мама, и я никак не буду его комментировать. Моя дочка начала ходить в детский сад только в четыре года и шесть месяцев. Мы проводили там два дня в неделю. Летом дочка в сад не ходит, это мой осознанный выбор, но у каждого он свой.

Что я делала и рекомендую вам для подготовки к детскому саду.

Лично я воспринимаю подготовку (не путать с адаптацией) к детскому саду с двух сторон:

- Подготовка ребенка (отработка в игровой форме всех режимных моментов, обсуждение самого процесса и факта). Начните прямо сегодня! Возьмите любимую игрушку и разыграйте сценку ее похода в детский сад!

- Подготовка мамы. В первую очередь, с психологической точки зрения, и во второй - с физической. Скорее всего, вам придется менять свое расписание – как минимум, придется раньше вставать.

С моей точки зрения, три с половиной года – оптимальный возраст, когда стоит начать ходить в сад. Примерно в этом возрасте моя дочь Ксюша сама заинтересовалась садом, тогда как в год и шесть и в два года и шесть месяцев мы не отходили туда и недели. Но жизненные ситуации бывают разные, часто маме необходимо выходить на работу из декрета.

ПОТРЕНИРУЙТЕСЬ В ИГРЕ

Чем же может быть полезен детский сад? Детьми! Да-да-да! Ребенок уже много узнал об окружающем мире, и начинается период ролевых игр. Потому что ребенок самостоятельно в большинстве своем не будет играть с карточками, а вот в ролевые игры ему понравятся!

И часто родители недооценивают это направление игр, хотя это залог успеха самостоятельной игры.

Сверстники отлично вживаются в роль, будут и полководцами, и медсестрами. В ролевой игре ребенок отрабатывает навыки коммуникации. И это однозначный плюс детского сада! Есть правда одно «но» - ролевым играм тоже нужно учить, показывать их своим примером. Но у детей разный опыт, и они передают его друг другу.

И я как педагог, вам очень советую подготовить ребенка к детскому саду. Потому что в противном случае, это отразится как на его поведении, так и на частных болезнях, которые в первую очередь связаны с психосоматикой, потому что ребенок не готов был к детскому саду. Подключите педагога, психолога. Лучше потратить деньги на это, чем на лекарства.

Что делают дети в детском саду? В первую очередь, соблюдают режим! Значит, что нам нужно обыграть в первую очередь? Правильно, режим!

Вам нужно сходить в детский сад и узнать ваш распорядок дня, но он примерно следующий:

- 8.20 – 9.00 - прием детей

- 8.20-8.30 - зарядка

- 8.30 - завтрак

- 9.00-9.20 - самостоятельные игры

- 9.20-12.00 - прогулка

- 12.00 - обед

12.30 - 15.00 - сон

- 15.30 - полдник

- 15.40 - 19.00 - прогулка

В каждом саду свой распорядок, и он отличается зимой и летом!

Как же обыграть этот режим? Возьмите плюшевую игрушку и разыграйте сценку, как зайка (кукла, мишка) идут в детский сад и что они там делают. Но начинать надо с самого болезненного – пробуждения.

Примерный текст начала игры:

«Давай покажем зайке, как нужно собираться в детский садик (зайку мама перед этим положила в кроватку). Как мы будем его будить? Давай наклонимся и будем приговаривать: «Потягушки, потягушки, потянись и давай скорей проснись!». Зайке нравится стишок, он легко встает с кровати. Теперь давай отправимся с зайкой умываться, чистить зубки. Показываем ему как нужно это делать. А после сделаем зарядку вместе с зайкой под веселую песенку».

Мама проговаривает все слова, задает вопросы, подталкивает ребенка к действиям.

Попробуйте поиграть сегодня!

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