2019-08-30T17:48:03+03:00
Woman

Главное - режим: Блогер и воспитатель Анна Куприянова рассказала, как подготовить ребенка к детскому саду

Автор самого популярного педагогического блога в Instagram Анна Куприянова поделилась с родителями полезными советами
Анна КУПРИЯНОВА
Поделиться:
Анна Куприянова.Анна Куприянова.
Изменить размер текста:

КОГДА ПОРА В САД

Осенью многие малыши пойдут в детский сад, который находится поближе к дому. Решение, когда ребенка действительно пора отдавать в сад, принимает исключительно мама, и я никак не буду его комментировать. Моя дочка начала ходить в детский сад только в четыре года и шесть месяцев. Мы проводили там два дня в неделю. Летом дочка в сад не ходит, это мой осознанный выбор, но у каждого он свой.

Что я делала и рекомендую вам для подготовки к детскому саду.

Лично я воспринимаю подготовку (не путать с адаптацией) к детскому саду с двух сторон:

- Подготовка ребенка (отработка в игровой форме всех режимных моментов, обсуждение самого процесса и факта). Начните прямо сегодня! Возьмите любимую игрушку и разыграйте сценку ее похода в детский сад!

- Подготовка мамы. В первую очередь, с психологической точки зрения, и во второй - с физической. Скорее всего, вам придется менять свое расписание – как минимум, придется раньше вставать.

С моей точки зрения, три с половиной года – оптимальный возраст, когда стоит начать ходить в сад. Примерно в этом возрасте моя дочь Ксюша сама заинтересовалась садом, тогда как в год и шесть и в два года и шесть месяцев мы не отходили туда и недели. Но жизненные ситуации бывают разные, часто маме необходимо выходить на работу из декрета.

ПОТРЕНИРУЙТЕСЬ В ИГРЕ

Чем же может быть полезен детский сад? Детьми! Да-да-да! Ребенок уже много узнал об окружающем мире, и начинается период ролевых игр. Потому что ребенок самостоятельно в большинстве своем не будет играть с карточками, а вот в ролевые игры ему понравятся!

И часто родители недооценивают это направление игр, хотя это залог успеха самостоятельной игры.

Сверстники отлично вживаются в роль, будут и полководцами, и медсестрами. В ролевой игре ребенок отрабатывает навыки коммуникации. И это однозначный плюс детского сада! Есть правда одно «но» - ролевым играм тоже нужно учить, показывать их своим примером. Но у детей разный опыт, и они передают его друг другу.

И я как педагог, вам очень советую подготовить ребенка к детскому саду. Потому что в противном случае, это отразится как на его поведении, так и на частных болезнях, которые в первую очередь связаны с психосоматикой, потому что ребенок не готов был к детскому саду. Подключите педагога, психолога. Лучше потратить деньги на это, чем на лекарства.

Что делают дети в детском саду? В первую очередь, соблюдают режим! Значит, что нам нужно обыграть в первую очередь? Правильно, режим!

Вам нужно сходить в детский сад и узнать ваш распорядок дня, но он примерно следующий:

- 8.20 – 9.00 - прием детей

- 8.20-8.30 - зарядка

- 8.30 - завтрак

- 9.00-9.20 - самостоятельные игры

- 9.20-12.00 - прогулка

- 12.00 - обед

12.30 - 15.00 - сон

- 15.30 - полдник

- 15.40 - 19.00 - прогулка

В каждом саду свой распорядок, и он отличается зимой и летом!

Как же обыграть этот режим? Возьмите плюшевую игрушку и разыграйте сценку, как зайка (кукла, мишка) идут в детский сад и что они там делают. Но начинать надо с самого болезненного – пробуждения.

Примерный текст начала игры:

«Давай покажем зайке, как нужно собираться в детский садик (зайку мама перед этим положила в кроватку). Как мы будем его будить? Давай наклонимся и будем приговаривать: «Потягушки, потягушки, потянись и давай скорей проснись!». Зайке нравится стишок, он легко встает с кровати. Теперь давай отправимся с зайкой умываться, чистить зубки. Показываем ему как нужно это делать. А после сделаем зарядку вместе с зайкой под веселую песенку».

Мама проговаривает все слова, задает вопросы, подталкивает ребенка к действиям.

Попробуйте поиграть сегодня!

Подробнее об этом читайте в блоге @peonnika в Инстаграме.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Ведение беременности после ЭКО
Рождение детей – серьезная тема и особенно беспокоятся родители, у которых были трудности с зачатием малыша. Ведение беременности после ЭКО – очень ответственный этап, информация о котором поможет подготовиться к появлению ребенка
Что нужно знать будущей маме про четвертую неделю беременности
Мамы на 4 неделе беременности от зачатия иногда спрашивают себя, что происходит с их малышом в это время, как он выглядит, есть ли у него ручки и ножки. «Комсомолка» пообщалась об этом с гинекологами
Новости 24
31 августа откроют движение по внешнему кольцу КАД
В Петербурге замедлился рост розничной торговли
Исследовательское судно «Академик Агеев» изменит график разводки мостов в выходные
Петербуржцев приглашают на бесплатные показы уличного кино
Милонов назвал Бортко, который снялся с выборов губернатора Петербурга, трусом
Под «мостом глупости» в Петербурге застряла полевая кухня
Петербуржцы смогут узнать о симптомах ревматоидного артрита
Внимание, опасность: Петербуржцев предупредили о возможном загрязнении воздуха из-за непогоды
Две пожилые американки пострадали, упав с эскалатора в Пулково
В Петербург не пустили 25 тонн потрохов лосося с Фарерских островов
На строительство метро в Петербурге направят 18 миллиардов рублей
Мигрант с автомойки, угнал каршеринг и устроил ДТП на Лиговском проспекте
В выходные Ленобласть накроет густой туман
Ваши слова нас держат: Мама погибшей в Турции девочки переживает трагедию, читая соболезнования от россиян
По поручению Бастрыкина мажоров на Rolls Royce, избивших мужчину в Петербурге, отправят под суд
1,5 тысячи штрафа с конфискацией костюма: «Коня Юлия» привлекли за обирание туристов на Дворцовой площади
Ленинградский зоопарк показал, как белая медведица плещется в воде, спасаясь от жары
Туристы против: 16 процентов петербуржцев решили отказаться от финской визы из-за новых правил
«Петровский» стадион могут закрыть крышей
Безликий в Эрмитаже: В Петербург прилетел звезда «Игры престолов» Том Влашиха