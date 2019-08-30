Все начинается с цели: Бизнес-консультант рассказывает, как правильно строить планы и достигать намеченных результатов

КАРТА ЖЕЛАНИЙ

Каждое наше действие делается для чего-либо. Например, мы работаем, чтобы жить в достатке, путешествовать и так далее.

Можно много мечтать, но ничего не делать. Мой опыт доказывает, что цели должны быть четкими, конкретными и прописанными на бумаге. Не держите их в голове, иначе потеряете их среди всего объема информации.

Например, вы хотите выглядеть как Дженнифер Энистон. Чтобы ваша мечта стала целью, напишите сколько килограмм вам нужно сбросить или набрать, за какой период, нужны ли для этого занятия спортом, если да, то как часто? Вы должны разложить свою цель на десятки маленьких шажочков.

Для усиления эффекта вы можете сделать карту желаний и наклеить на нее картинку желаемого тела. Если вы мечтаете о новой работе, распишите, какой она должна быть и что вам следует сделать, чтобы ее получить и в какие сроки!

Да, это займет больше времени, чем просто мысли о цели. Но и результат вы получите быстрее и качественнее!

Теперь смотрим на адекватность вашей цели. Амбиции — это хорошо. Но ставить цели надо разумно. Если ваша зарплата сегодня тридцать тысяч рублей, а вы пишите, что хотите BMW за пять миллионов рублей, то остановитесь! Поставить цель – не то же самое, что выиграть в лотерею, взмахнуть палочкой или найти клад.

ОТ МЕНЬШЕГО К БОЛЬШЕМУ

Для начала вы должны расписать пошаговый план выхода на новый уровень дохода. А цель - купить BMW - может быть целью на пять лет, а не на шесть месяцев, например. Тогда все встанет на свои места.

Чтобы прописать все цели, разделите лист бумаги на четыре столбца. Напишите сверху: «месяц», «полгода», «год», «5 лет» и запишите по пять целей на каждый период. Продумайте каждую деталь и определите конкретный срок.

Вы даже можете провести эксперимент! Ставьте небольшие цели, а маленькие. Как только вы выполните первый пункт, вы поймете, что все более чем реально!

Дополнительно рекомендую погрузиться в вашу цель хотя бы на немного. Вместо отдыха заграницей, посетите новое место на один-два дня. Вместо покупки нового автомобиля, возьмите в аренду или проведите тест-драйв! Вам нужно попробовать цель «на вкус». Станьте ее обладателем, чтобы прочувствовать все моменты счастья и радости.

Бывает такое, что человек прикасается к мечте и понимает, что она совсем не его. Навязало общество или близкие. И этот «тест» мечты показывает, что ее нужно скорректировать или совсем убрать. Тот же айфон. Это реальная мечта или мода общества, которая вам совсем не нужна?

ПОПРОБУЙТЕ МЕЧТУ «НА ВКУС»

Третье важное свойство цели - она должна мотивировать и зажигать вас!

Подумайте, от чего вы заряжаетесь? Обладание дорогими вещами, крутой машиной или возможностью часто путешествовать по миру? Чем больше эмоций вам дарит цель, тем скорее вы ее исполните. Я уверена в этом.

Если у вас возникает проблемы со сроками реализации, придумайте себе наказание. Дайте публичное обещание людям или скажите, что заплатите им определенную сумму. Попробуйте! Некоторых это реально мотивирует не сдаваться. Да, это довольно экстремальный метод. Он подходит не для всех, но, если вы решитесь на него, то это очень хорошо сработает.

И помните, что только из действий рождается результат! Написать, навизуализировать и сверлить мыслью цель недостаточно. Принимайте конкретные и решительные действия! У всех бывают тяжелые периоды, но целей достигает только тот, кто не сдается ни при каких обстоятельствах. А если вам недостаточно мотивации, то посмотрите фильм, например, «Стажер», «В погоне за счастьем». Или почитайте книгу «Думай и богатей». Успешные истории всегда заряжают!

Не теряйте драгоценное время своей жизни и начинайте действовать прямо сейчас. Ваши цели ждут вас!

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