МАКС-2019: «Стрижи» раскрывают секреты высшего пилотажа

В подмосковном Жуковском проходит международная авиационно — космическая выставка МАКС-2019. Одним из ее главных событий традиционно станет выступление пилотажной группы «Стрижи».

«ЛЕГЕНДАРНАЯ КРАСНАЯ ПЯТЕРКА»

Считается, что пилотажная группа «Стрижи» основана в 1991 году, но история команды истребителей на самом деле гораздо длиннее. Военный аэропорт в подмосковном городе Кубинка стал базой для полка истребителей еще в 1938 году. На кадрах военной хроники можно увидеть пять летящих «клином» красных самолетов — это «бойцы» того самого полка. Они прошли всю Великую Отечественную, а после войны начали выполнять показательные полеты.

Когда в начале 90-х новая Россия стала искать пути дальнейшего развития, в том числе и в авиации, полк в Кубинке решили оформить по западному образцу. Так «Стрижи» получили свое официальное название, а вместе с ним и оригинальную раскраску самолетов.

ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ

С момента своего официального создания «Стрижи» выполняют полеты на маневренном многоцелевом фронтовом истребителе МиГ- 29, который оснащен реактивными двигателями* РД-33 разработки «ОДК-Климов» (предприятие входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию ГК Ростех).

– У этого мотора отличнейшие разгонные и тормозные характеристики. Это очень актуально для выполнения группового пилотажа, когда необходимо очень быстро затормозиться и очень быстро разогнаться, чтобы перестроиться. Наша пилотажная группа выполняет перестроение на разных высотах, под разным наклоном, может подняться на высоту 1 200 метров с огромной скоростью и там маневрировать — это тоже заслуга двигателестроителей, конструкторов, которые изобрели и постоянно совершенствуют великолепные моторы, – уверен командир авиагруппы «Стрижи» гвардии полковник Сергей Осяйкин.

Лучше всего почувствовать, как раскрывается потенциал двигателя самолета, можно в воздушных боях. А в условиях мирного неба – испытать все возможности мотора позволяет одиночный высший пилотаж. У «Стрижей» роль «солиста» выполняет майор Дмитрий Косоруков.

– Некоторые элементы высшего пилотажа, такие как, например, колокол (когда самолет стремительно набирает высоту а потом как бы застывает в воздухе носом вверх, и плавно опускается вниз, «рисуя» в небе очертания колокола. – прим.ред.), – позволяет выполнить только наш двигатель. Он обладает очень высокой аэродинамической устойчивостью, даже на таких режимах ему хватает воздуха, чтобы «не захлебнуться», – объясняет пилот.

Фото: Анна Гладких.

СЕРДЦЕ САМОЛЕТА Пилот, садясь в кабину, должен быть уверен не только в себе, но и в машине. Современный реактивный двигатель — очень сложная система, от которой зависит работа практически всех остальных узлов, недаром летчики называют мотор сердцем самолета.

Впрочем, даже на самой большой высоте не исключены сбои, как правило, они связаны с внешними факторами, когда, например, в двигатель попадают посторонние предметы.

– Насколько приятно эксплуатировать РД -33, осознавая тот факт, что это один из самых надежных двигателей, – рассказывает штурман группы, гвардии майор Сергей Синькевич. – Был такой случай: полет был выполнен полностью, и только после заруливания на стоянку обнаружилось, что в небе в двигатель попала птица. От нее ничего не осталось, а двигатель был очень сильно поврежден и оказался непригоден к дальнейшей эксплуатации. Но он до последнего летел, до конца выполнил свою задачу!

ДРУЖБА С КОНСТРУКТОРАМИ

Командир пилотажной группы Сергей Осяйкин говорит, что с «ОДК-Климов» «Стрижей» связывает многолетняя дружба. Летчики даже принимают участие в процессе внедрения новых технологий. Так это было, когда с приходом тренда на импортозамещение на МиГах меняли систему управления двигателем.

– Это хорошо ощущалось при пилотировании — изменились некоторые характеристики тяговые и разгонные. И именно пилотажная группа «Стрижи» в этот момент взаимодействовала с конструкторами данной системы и вносила свои пожелания, требования по отстройке этой системы.

Совместная работа с конструкторами длилась несколько месяцев, сотрудники предприятия учли все пожелания и требования пилотов. Зато теперь эта система идеально отлажена и успешно работает.

Показательные выступления легендарной пилотажной группы на авиасалоне МАКС-2019 запланированы на 31 августа и 1 сентября.