Каким будет СКА в новом сезоне КХЛ 2019/2020: в команде сменился главный тренер и ушли все звездные хоккеисты

Проиграв в прошлом сезоне армейскую дуэль в финале Западной конференции Кубка Гагарина, СКА начал перестройку. С новым главным тренером и без главных звезд.

Кудашов – за гибкость и конкуренцию

Впрочем, де-факто смена на тренерском мостике произошла еще весной. Трудно было не заметить, что в плей-офф, начиная с серии со «Спартаком», именно Алексей Кудашов руководил армейцами, а не Илья Воробьев. Похожая ситуация была и со сборной.

Но официально на перемены руководство СКА пошло только в июле, перед началом тренировочного сбора.

Кудашов уже имел опыт самостоятельной работы в КХЛ – с «Атлантом» и «Локомотивом» – но работать с таким клубом, как СКА – испытание, которое выдерживают не все.

Тем более, что 48-летнему специалисту предстоит вновь разрываться на два фронта: кроме СКА он возглавил и национальную сборную, которая требует еще большого времени и сил.

В новом сезоне СКА будет играть под руководством Алексея Кудашова.Фото: Пресс-служба ХК СКА (Санкт-Петербург)

Впрочем, пока Кудашов с двойным давлением справляется и чувствует себя вполне уверенно.

– Настроение боевое, команда практически готова, – признался Алексей Николаевич перед стартом чемпионата. – Цели и задачи ясны, они не меняются, будем стараться выиграть. Стиль и тактику игры придется варьировать. Во-первых, разные размеры площадок, во-вторых, длинный сезон. Тактические смены тоже могут меняться, например на выезде. Наверное, команда будет более гибкая.

Не много ли игроков в СКА? В прошлом году получилась ситуация, когда нам некем было играть. Сезон длинный, плотный, поэтому будем использовать всех и для глубины состава, и для конкуренции. Конкуренция должна двигать всех вперед. У вратарей та же ситуация с конкуренцией. Они тоже не должны расслабляться и должны быть постоянно готовы.

Безусловно, настроение главному тренеру подняло успешное на домашнем предсезонном турнире имени Пучкова, который прошел в «Ледовом» в конце августа. Хозяева одержали победы во всех четырех матча турнира, включая принципиальных конкурентов – «Йокерит» и «Авангард».

Удалось перекрыть даже Знарка

А ведь первую часть «предсезонки» армейцы выглядели откровенно неубедительно. Потерпев поражения в четырех матчах из восьми.

В том числе, и те, которые вызвали насмешку хоккейной общественности: от дебютанта ВХЛ (вторая по силе лиг в России) из Тамбова и рижского «Динамо», где петербужцы умудрились упустить преимущество в счете 4:1. Пошли разговоры, что невский клуб навсегда переходит в ряды середнячков.

Виктор Тихонов.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Но ларчик таких неудач открывался просто. Команда на тренировочных сборах находилась под большой нагрузкой, закладывался фундамент физической подготовки на весь сезон.

– В этом году «предсезонка» было очень тяжелой, но это единственный путь к победе, – объясняет один из ветеранов команды Виктор Тихонов, внук знаменитого хоккейного тренера Виктора Васильевича Тихонова. – Надо создать фундамент, набрать больше сил, кондиций. Все понимали, что надо было делать, терпели, работали на максимуме. Мы в полной уверенности подходим к сезону и знаем, что сделали все что смогли.

Кстати, Кудашов считает себя учеником

прежнего наставника СКА Олега Знарка, который также славится «смертельно-опасными» сборами. Но игроки признаются, что даже при Знарке их «нагружали» меньше. Ведь эти летом бывало и по четыре тренировки в день проходило.

Но терпение действительно быстро принесло свои победы, ближе к старту чемпионата команда вновь началась показывать игру, напоминающую чемпионские стандарты.

Хотя Кудашову пришлось серьезно перестраивать весь состав. Ведь никогда еще топ-клуб КХЛ не нес такие серьезные потери, как весной-летом 2019 года.

СКА лишился сразу четверки олимпийских чемпионов – Никиты Гусева, Владислава Гаврикова, Николая Прохоркина и Игоря Шестеркина. Этот квартет, также как и два молодых таланта – Николай Кныжов и Михаил Мальцев, отправились покорять НХЛ.

«Пощипали» петербужцев и конкуренты в КХЛ. Самый опасный защитник, швед Патрик Херсли выбрал «Спартак», который сейчас тренирует как раз Знарок. А Дацюк сдержал обещание и вернулся в родной Екатеринбург.

Таким образом, клуб лишился двух своих главных звезд (Гусев и Дацюк), двух первых центрфорвардов (Дацюк и Прохоркин), вратаря (Шестеркин) и двух ведущих игроков обороны (Херсли и Гавриков). Понятно, что выйти без потерь из такой ситуации не возможно.

170 миллионов рублей – на двух лидеров?

Но руководство, все равно, пыталось максимально компенсировать потери. СКА выиграл конкуренцию за одного из лучших снайперов КХЛ Дмитрия Кагарлицкого у нескольких конкурентов. А для того, чтобы отговорить от отъезда в НХЛ Владимира Ткачева, вице-президенту СКА Роману Ротенбергу пришлось самолично слетать в Омск, чтобы уговорить форварда, которого уже сравнивают с Панариным и Гусевым.

Ну, и денежные вливания на этих игроков потребовались солидные. По информации «Комсомольской правды в Петербурге», Кагарлицкий будет получать около 80 миллионов рублей за сезон, Ткачев сможет увеличить свой капитал за год на 170 миллионов (90 миллионов – базовая зарплата, плюс 80 миллионов – в качестве бонусов).

И, если, Ткачев очень удачно вписался в состав, радуя болельщиков своими красивыми голами, то Кагарлицкому есть о чем задуматься. Пока ему ни разу не удалось забить.

Павел Дацюк уехал из СКА в родной Екатеринбург.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Правда, сам Кага, как его называют в команде, по этому поводу не особо расстраивается:

– Пока все очень позитивно, все здорово. Организация на высшем уровне, все очень нравится – и город, и команда, никаких проблем нет. Ожидания от сезона хорошие, хочется выиграть кубок. А с личными целями потом разберемся. Я забил в буллитной серии, это тоже считается. Тем более победный.

В моем предыдущем клубе – московском «Динамо» - тоже была достаточно интенсивная предсезонка. Не думаю, что там было хуже, чем здесь, по физическим нагрузкам, они сопоставимы. Упор здесь делали на бег, очень интенсивные тренировки.

«Со средними игроками намного труднее вытаскивать важные матчи»

Из остальных новичков стоит выделять финский дуэт центрфорвардов – Йори Лехтеря и Йоонас Кеммпайнен. И сильную конкуренцию во вратарской линии. Швед Магнус Хелльберг будет соперничать за место в воротах с лучшим вратарем последнего чемпионата мира Петром Кочетковым и Иваном Налимовым, который в прошлом сезоне дошел с «Авангардом» до финала Кубка Гагарина.

То есть, на уровне КХЛ состав СКА все равно выделяется, но звездным его точно – в отличие от прошлых лет – назвать нельзя. С этим согласен и эксперт, чемпион мира – 1993 Андрей Николишин.

– Кудашов – достаточно грамотный тренер. На мой взгляд, у всех его команд был заметен тактический рисунок, ему удавалось грамотно выстраивать и тренировочный процесс, – считает Николишин. – Но, ведь важно, и какие под твоим руководством исполнители. Очень важно. Как можно заменить безболезненно Гусева и Дацюка? Сейчас, даже по меркам КХЛ, состав СКА нельзя назвать звездным. А с топ-хоккеистами заметно проще добывать результат. Со средними игроками намного труднее вытаскивать важные матчи. Могу сказать, что в предстоящем сезоне СКА точно не входит в категорию явных претендентов на Кубок Гагарина. Фаворитом сезона можно назвать только ЦСКА.

СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ

Новички СКА:

Иван Налимов, вратарь

Иван Налимов.Фото: Пресс-служба ХК СКА (Санкт-Петербург)

25 лет, рост 194 см, вес 95 кг

Предыдущий клуб: «Авангард», КХЛ

Чем известен:

В марте 2018-го отбил 52 броска в «зеленом дерби» с «Ак Барсом» и помог своему клубу «Салавату Юлаеву» победить 4:2.

Во время Суперсерии-2013 выиграл конкуренцию у Игоря Шестеркина за место в воротах сборной России.

Петр Кочетков, вратарь

Петр Кочетков.Фото: Пресс-служба ХК СКА (Санкт-Петербург)

20 лет, рост 190 см, вес 83 кг

Предыдущий клуб: «Сочи» (КХЛ)

Чем известен:

Был признан лучшим вратарем молодежного чемпионата мира – 2019

В трех матчах плей-офф ВХЛ сезона 2018/19 отразил 95,5% бросков

Ярослав Дыбленко, защитник

Ярослав Дыбленко.Фото: Пресс-служба ХК СКА (Санкт-Петербург)

25 лет, рост 186 см, вес 94 кг

Предыдущий клуб: «Спартак» (КХЛ)

Чем известен:

В сезоне 2017/18 провел 54 матча в АХЛ за фарм-клуб «Нью-Джерси»

Мог дебютировать за СКА еще в прошлом сезоне, но за месяц до начала чемпионата был обменен в «Спартак»

Лукас Бенгтссон, защитник (Швеция)

25 лет, рост 178 см, вес 78 кг

Предыдущий клуб: «Линчепинг» (Швеция)

Чем известен:

Был задрафтован в НХЛ «Питсбургом», но не смог заиграть в Америке из-за болезни

Был в расширенном составе сборной Швеции на чемпионат мира – 2019, но в окончательную заявку не попал

Йори Лехтеря, нападающий (Финляндия)

Йори Лехтеря.Фото: Пресс-служба ХК СКА (Санкт-Петербург)

31 год, рост 189 см, вес 86 кг

Предыдущий клуб: «Филадельфия» (НХЛ)

Чем известен:

В «Сибири» и «Сент-Луисе» составлял ударную связку с бывшим игроком СКА Владимиром Тарасенко.

Весной на родине приговорен к 4 месяцам лишения свободы (условно) за приобретение и хранение кокаина.

Владимир Ткачев, нападающий

Владимир Ткачев.Фото: Пресс-служба ХК СКА (Санкт-Петербург)

23 года, рост 178 см, вес 74 кг

Предыдущий клуб: «Салават Юлаев» (КХЛ)

Чем известен:

В 18 лет подписал контракт с клубом НХЛ «Эдмонтон» после просмотра в тренировочном лагере, но по решению лиги соглашение было аннулировано. За «Ойлерз» Ткачев так и не сыграл. Забросил 29 шайб за полтора сезона в «Адмирале».

Йоонас Кемппайнен, нападающий (Финляндия)

31 год, рост 191 см, вес 103 кг

Предыдущий клуб: «Салават Юлаев» (КХЛ)

Чем известен:

Забросил 5 победных шайб в Кубке Гагарина – 2019

Переехал в СКА из «Салавата Юлаева», чтобы чаще бывать на родине

Дмитрий Кагарлицкий, нападающий

Дмитрий Кагарлицкий.Фото: Пресс-служба ХК СКА (Санкт-Петербург)

30 лет, рост 176 см, вес 74 кг

Предыдущий клуб: «Динамо Москва» (КХЛ)

Чем известен:

6 раз участвовал в Матчах звезд КХЛ

В прошлом сезоне набирал за московское «Динамо» в регулярном чемпионате очко за игру: 61 матч – 61 (24+37) очков.

Календарь и расписание матчей СКА в сентябре 2019 года:

2 сентября, понедельник

«Металлург» (Магнитогорск) – СКА – Начало матча – 17.00*

4 сентября, среда

«Трактор» (Челябинск) – СКА – 17.00

6 сентября, пятница

«Автомобилист» (Екатеринбург) – СКА – 17.00

10 сентября, вторник

СКА – «Сибирь» (Новосибирская обл.) – 19.30

13 сентября, пятница

СКА – ЦСКА (Москва) – 19.30

15 сентября, воскресенье

СКА – «Йокерит» (Хельсинки) – 17.00

17 сентября, вторник

ХК «Сочи» – СКА – 19.30

19 сентября, четверг

«Динамо» (Москва) – СКА – 19.30

22 сентября, воскресенье

СКА – «Витязь» (Московская обл.) – 17.00

23 сентября, понедельник

СКА – ЦСКА (Москва) – 19.30

26 сентября, четверг

СКА – «Салават Юлаев» (Уфа) – 19.30

28 сентября, суббота

СКА – «Динамо» (Москва) – 17.00

30 сентября, понедельник

«Динамо» (Рига) – СКА – 19.30

* – начало матчей по московскому времени.