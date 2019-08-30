Восемь тысяч инструментов на «Газпром Арене»: В Петербурге музыканты готовятся установить рекорд Гиннеса

40 тысяч голосов и восемь тысяч музыкальных инструментов зазвучат под куполом стадиона на Крестовском острове. Грандиозной акцией музыканты отметят 75-летие мелодии гимна России. Участники прибыли в Петербург со всей страны. 1 сентября они станут единым ансамблем, чтобы установить мировой рекорд.

НЕПРОСТАЯ ПЛОЩАДКА

За два дня до события артисты собрались для репетиции. Музыканты начали знакомство еще на подходе к арене. «Рязань, Кемерово, Ярославль, Пенза», - устроили небольшую перекличку участники. Каждый привез с собой свой музыкальный инструмент.

Музыканты приехали в Петербург со всей России. Фото: предоставлено организаторами.

- Мне кажется, нет в России такого инструмента, который бы не был представлен. В партитуре есть баяны, балалайки, скрипки, контрабасы, гобои, валторны, барабаны, домры, - интригует Народный артист РФ и дирижер Павел Овсянников. – Самое главное для нас сейчас добиться слаженности и донести текст. Он сложный. Обычно все помнят первый куплет, а остальные уже забывают.

Подготовка стадиона началась почти две недели назад. Организаторам предстояло отработать логистику, подготовить поле, смонтировать большие светодиодные экраны, и самое важное – добиться «чистого» звучания оркестра. Для этого в Петербург пригласили ведущих мировых аудиоинженеров и саунд-дизайнеров.

Сейчас на площадке идут последние приготовления.Фото: Надежда ФАТКУЛЛИНА

- Акустическая система состоит из нескольких уровней. Площадка очень непростая. Пришлось много работать, - объясняет главный звукорежиссер акции Скотт Вильсаллен. - В этом и был интерес. Пока непредсказуемо, как все пройдет. Но подготовка велась серьезная, поэтому все должно получиться.

Павел Овсянников держит в руках список инструментов.Фото: Надежда ФАТКУЛЛИНА

У всех «инструментов» на поле свое место. Площадку предусмотрительно поделили на 192 прямоугольника. В каждом поместится 41 человек. Это поможет экспертам подсчитать участников. Зафиксировать рекорд Книги Гиннеса в номинации «Самый большой оркестр» предстоит судье Люсии Синигальези. Прежде победителем в этой категории считалась Германия. В 2016 году на футбольном матче за инструменты взялись 7548 музыкантов.

Участника хора. Фото: предоставлено организаторами.

НА ЗАМЕТКУ

Петербуржцы еще могут присоединиться к народному хору. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте http://dengimna.ru до 23.59 31 августа и получить электронный билет. Начало концертной программы в 16.00. В шесть вечера зазвучит гимн, а в 18.30 – тысячи голосов затянут «Эй, ухнем». Дальше ожидается световое шоу и просмотр трансляции футбольного матча «Спартак» - «Зенит» на больших экранах.