«Марш Памяти и Славы» пройдет в центре Петербурга 7 сентября

Общественное движение «Вечно живые» приглашает петербуржцев принять участие в шествии «Марш Памяти и Славы», посвященном 78-й годовщине начала Великого Подвига ленинградцев и защитников города длиной в 900 блокадных дней. Мероприятие состоится 7 сентября – уже в четвертый раз. Колонна начнет формироваться на набережной Зимней канавки с 15.00.

Все желающие почтить историческую память о Великом Подвиге могут присоединиться к организованной колонне, которая пройдёт по маршруту: набережная Зимней канавки – Миллионная улица – Дворцовая площадь – Певческий мост. В завершении шествия на Дворцовой площади у Певческого моста состоится праздничный концерт с выступлениями артистов.

Организатором выступает Общественное Движение «Вечно живые» при поддержке Администрации Санкт-Петербурга, Комитета по социальной политике и Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.