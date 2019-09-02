2019-09-02T11:35:33+03:00
Общество

«Марш Памяти и Славы» пройдет в центре Петербурга 7 сентября

Мероприятие состоится уже в четвертый раз
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Все желающие почтить историческую память о Великом Подвиге могут присоединиться к организованной колонне. Фото предоставлено пресс-службой РСТИ.Все желающие почтить историческую память о Великом Подвиге могут присоединиться к организованной колонне. Фото предоставлено пресс-службой РСТИ.
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Общественное движение «Вечно живые» приглашает петербуржцев принять участие в шествии «Марш Памяти и Славы», посвященном 78-й годовщине начала Великого Подвига ленинградцев и защитников города длиной в 900 блокадных дней. Мероприятие состоится 7 сентября – уже в четвертый раз. Колонна начнет формироваться на набережной Зимней канавки с 15.00.

Все желающие почтить историческую память о Великом Подвиге могут присоединиться к организованной колонне, которая пройдёт по маршруту: набережная Зимней канавки – Миллионная улица – Дворцовая площадь – Певческий мост. В завершении шествия на Дворцовой площади у Певческого моста состоится праздничный концерт с выступлениями артистов.

Организатором выступает Общественное Движение «Вечно живые» при поддержке Администрации Санкт-Петербурга, Комитета по социальной политике и Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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