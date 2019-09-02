Гатчинский район: инвестиции – в науку и социальные объекты
ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА ЭКОНОМИКИ
- Елена Викторовна, каких результатов удалось добиться в экономике за последнее время?
- В течение последних пяти лет в экономике района сохранялась стабильная положительная динамика всех основных экономических показателей. Стабильно растет оборот по крупным и средним предприятиям - в прошлом году он превысил 80 млрд рублей. Уровень безработицы достиг исторического минимума: за пять лет на наших предприятиях было создано семь тысяч новых рабочих мест. В четыре с лишним раза выросли инвестиции, общий объем которых за 2019 год составил 19 млрд рублей.
- Какие задачи на сегодняшний день стоят перед экономикой района?
- Сегодня перед нами стоит задача развивать инновационную и экспортную деятельность. И мы уже добились хороших результатов. По итогам прошлого года мы занимаем вторую строчку в Ленобласти по объемам экспортируемой продукции. Также мы связываем нашу экономику с развитием высокотехнологичных и наукоемких производств. Так, на въезде в Гатчину строится Северо-Западный нанотехнологический центр, НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ на базе реактора ПИК запускает международный центр нейтронных исследований. Также в приоритете развитие агропромышленного комплекса и фермерского хозяйства. В прошлом году в этом направлении мы стали лучшими в области и не намерены сбавлять темп.
ИНВЕСТИЦИИ -В СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ
- Какие наиболее важные социальные проекты в настоящий момент реализуются в Гатчинском районе?
- В Гатчине построен современный перинатальный центр, открывается новая поликлиника. В Коммунаре в рамках концессии строятся областной реабилитационный центр и городская поликлиника. В Вырице открыт большой ФОК с бассейном, и в рамках ГЧП ведется строительство бассейна в Гатчине. Также мы рассчитываем на положительное решение по строительству в Гатчине ледового дворца и нового футбольного стадиона.
- Какие приоритеты в строительстве социальных объектов вы ставите?
- Мы решили вопрос с обеспечением детей от трех лет местами в детских садах, теперь перед нами стоит задача ликвидировать вторую смену в школах. Для этого мы планируем строительство сразу трех школ в городе Гатчине. В поселках Верево, Жабино и Семрино в ближайшее время ожидаются три новых детских сада. В Гатчине и Коммунаре планируем два ФОКа. По здравоохранению в районе открываем два ФАПа и строим еще три. В сфере ЖКХ разработан проект концессионного соглашения по реконструкции объектов и инженерных сетей. В приоритете также разгрузить исторический центр Гатчины от транспорта. Перспективным решением может стать строительство Орловского обхода.
- С чем вы связываете дальнейшее развитие Гатчинского района?
- Гатчину и Гатчинский район ждут большие преобразования. НИЦ «Курчатовский институт» видит наш город одним из ведущих центров в России, где будет осуществлен научный и технологический прорыв, кроме того, институт в Гатчине определен как Центр ядерной медицины. Все это даст рост численности работающих в инновационной сфере и науке более чем на десять тысяч человек. Наш район претендует на создание крупного современного транспортного узла с аэропортом в поселке Сиверский, автовокзалом в Гатчине, новым железнодорожным сообщением. А благодаря включению в федеральный проект «Умный город» Гатчина станет площадкой по тиражированию опыта внедрения новых технологий управления, формирования комфортной среды проживания, повышения энергоэффективности для всех наших поселений района.
ИСТОЧНИК KP.RU
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