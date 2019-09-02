От «Сайгона» до «Камчатки»: В Санкт-Петербурге восстановили указатель с «неформальными» достопримечательностями

В Санкт-Петербурге в Эльфийском сквере… звучит уже неплохо, верно? Но дочитайте до конца: в Санкт-Петербурге в Эльфийском сквере вновь появился путевой столб, который указывает на «Сайгон», «Ротонду», «улицу Джона Леннона», «Камчатку» и так далее. Все это названия «неформальных» достопримечательностей Северной столицы, о которых не то что гости – коренные петербуржцы в большинстве своем не знают.

«Эльфийский» скверик на пересечении Димитровского переулка и Стремянной улицы – место культовое. На протяжении 30 лет там собирался весь цвет петербургского андеграунда. В сквере бывали Бродский и Довлатов, Курехин и Цой, Гребенщиков и Башлачев. В начале нулевых тусовки постепенно сошли на нет, и местные энтузиасты решили увековечить память о былых временах в виде путевого столба с названиями неформальных достопримечательностей и мемориальной таблички. Дополнительно скверик облагородили – убрали мусор и высадили новые деревья.

Табличка на соседнем доме висит до сих пор, а вот деревянный столб за 10 лет прогнил и прошлой весной рухнул. Восстановить его взялся экскурсовод Сергей Наконечный, устраивающий для всех желающих пешие прогулки по «неформальному» Санкт-Петербургу.

- Я много куда обращался, - вспоминает Сергей. – Мне обещали помочь, но в итоге все как-то не складывалось. А тут во время одной из экскурсий совершенно случайно нашлись неравнодушные люди, и дело сдвинулось с мертвой точки. Причем люди настолько скромные, что даже имена их попросили нигде не упоминать. Могу лишь сказать, что это мужчина и женщина – подводник и художница.

Новый столб смастерили своими руками.

Новый столб смастерили своими руками. Труба, к которой крепятся таблички, теперь пластиковая – такая простоит десятилетия и не сгниет. К уже существовавшим девяти указателям добавилось три: «Камчатка» (котельная, где работал Виктор Цой), «Фишка» (Fish Fabrique – один из старейших андеграундных клубов Санкт-Петербурга), «Костыль» (магазин Castle Rock) и «Улица Джона Леннона» (арка с барельефами участников знаменитой «ливерпульской четверки»).

- Вы знаете, удивительное дело, - рассказывает Сергей. – За все 10 лет старый столб ни разу не пытались повалить, выдернуть или как-то еще испортить. Отрывали отдельные доски «на память», да, но каких-то глобальных актов вандализма не было. На мемориальной табличке есть замечательная надпись: «охраняется народной памятью». Я думаю, дело именно в этом.